Los trabajadores de Airbus Puerto Real se concentraron en el Parlamento para pedir a Juanma Moreno “su compromiso”

Los trabajadores de Airbus Puerto Real se concentraron en la mañana del jueves frente al Parlamento de Andalucía para pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “un compromiso que debe adquirir ante los trabajadores y ante el sector aeroespacial en esta región”.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, ha explicado que “el motivo de la concentración está basado en la necesidad de insistir en la permanencia y continuidad de la planta de Airbus Puerto Real como centro de producción dentro del perímetro de Airbus”.

En este sentido, ha explicado que “todos aquellos elementos que vayan en contra de esas cuestiones están alterando el equilibrio que se precisa para que cuando se salga de la pandemia se tenga la oportunidad de recuperar el empleo perdido, las cargas de trabajo, que se recuperarán, y que la mejor apuesta consiste en mantener la fábrica abierta a través de herramientas que permitan remontar los pedidos una vez que pase la pandemia”.

Así, ha detallado que “eso se denomina hibernación, que sería continuar con la planta en las condiciones actuales de menos de un tercio de carga de capacidad teórica que se podría asumir a través de acompañamientos de ERTEs de larga duración hasta diciembre de 2022”.

De esta forma, ha indicado que “a partir de ese momento es cuando se considera que se podría discutir el estado de cosas que hubiera en su momento” y ha recordado que la de Puerto Real es “la única planta de Airbus de aviones civiles de las cuatro que hay en Andalucía” y “la que más carga de trabajo externaliza debido al incremento, en estos últimos 20 años, de la demanda de aviones civiles”. “Hay que evitar que esta crisis se lleve esta planta por delante y dar oportunidades cuando pase la pandemia del Covid-19”, ha señalado.

Asimismo, el presidente del Comité de Empresa ha lamentado que “no puede ser” que se cierre una planta “en la provincia de Cádiz, donde hay dos centros de producción de Airbus”, y ha explicado que “la dimensión de los mismos no es comparable a los existentes en otros territorios de la nación como Madrid o Sevilla, en especial porque ahí sí se dispone de centros de producción potentes, como es el caso de Getafe, en Madrid, o de San Pablo, en Sevilla, y que sin duda alguna tienen bastantes herramientas con las que hacer frente a esta crisis coyuntural”.

Además, Juan Manuel Trujillo ha criticado que “el consejero de Industria se ha puesto de lado tratando de argumentar que en Andalucía no se compran aviones y que no hay nada que hacer” debido a que “contradice la resolución que se firmó en el mes de marzo en el Ayuntamiento de Puerto Real, donde estaban todas las administraciones públicas, incluida la del señor Rogelio Velasco, y contradice la proposición no de ley que, a mediados de abril, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, que es la de continuar con la planta de Airbus Puerto Real abierta como centro de producción dentro del perímetro de Airbus”.

Por otra parte, ha señalado que “si los argumentos en los que se basa la dirección para el cierre de la misma pasan por que los costes operativos no son viables”, ha pedido hablar “de costes operativos” y cuantificar “cuántos son los que no permiten dar continuidad a la planta” para “alcanzar un acuerdo político, una vez más, que permita tener las garantías para que esta planta junto con las demás del conjunto del Estado, y de toda Europa, continúe abierta”.

No obstante, Trujillo ha asegurado que “sería imposible explicar por qué en plena pandemia en toda Europa no se ha perdido ninguna planta y sí se ha perdido en la provincia de Cádiz”, al tiempo que ha detallado que “la solución que dan de ir al CBC no se ve adecuada, porque el CBC es un centro que, aun teniendo carga de trabajo estable en estos momentos, no tiene proyección a medio plazo” y que “precisamente ahí es donde se quieren converger las razones por las que se deben poner sobre el papel los compromisos firmados por ambas partes en materia de tecnologías, carga de trabajo, empleos y proyección a medio-largo plazo”.

En esta línea, Trujillo ha argumentado que “mientras no haya un plan industrial para el conjunto de las plantas de Airbus en este país, los sindicatos de la planta de Puerto Real entienden que lo mejor es reconsiderar las propuestas que hubo hace un par de meses encima de la mesa y revisarlas para que se tengan en cuenta lo que el conjunto de los trabajadores de Airbus reclaman: la continuidad de todas las plantas y un plan industrial con compromisos”.

Por último, ha explicado que en la concentración se ofrece “a la Junta la oportunidad de que se sume a las alternativas industriales que desde Puerto Real se está tratando de hacer llegar a cualquier entidad” y ha afirmado que las concentraciones “están basadas en el vacío existente del plan industrial, en no quitarle carga de trabajo a ningún centro, ni dentro ni fuera de Airbus, y sí en aprovechar la demanda de los aviones monopasillo A320 y A321 a partir de 2022” un año “en el que los más de 6.000 aviones pendientes de entrega van a tener que ser abordados para volver a unos ratios elevados”.

FUENTE: EP / FOTOGRAFÍA: Archivo

