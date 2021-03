Las obras de electricidad del CEIP Río San Pedro se vuelven a retrasar

En esta línea está la reivindicación del CEIP Reggio de Puerto Real, para el que la representante de su AMPA, Ana García, reclama que el proceso de escolarización arranque con dos unidades para 1º de primaria en lugar de con una, permitiendo así que alumnado que no provenga del centro pueda solicitar plaza en él. Ante esta situación Miguel Andréu ha animado a que toda familia que quiera escolarizar a su hijo en este centro solicite plaza, ya que al terminar el proceso de preinscripción, si hubiese más solicitudes que plazas, “se daría una unidad más. Esto se puede hacer en la escuela pública y no en la concertada”.

Ana García, miembro del AMPA del CEIP Reggio, aseguró a la salida de la reunión las impresiones del propio Andreu, que no es otra que “en el momento que se cubra la ratio, se abrirá otra línea. Le he pedido que la línea desde primero de primaria que sea desde ya. Con más de 26 niños habrá dos líneas de primero”. García obtuvo el compromiso de tener contacto directo con la Delegación en temas de planificación, de cara a que se cumplan las ratios en un centro que, al igual que los concertados “también están llenos”.

Previous Convocado el concurso para el cartel anunciador del Día Del Orgullo LGTBI 2021