La Plataforma Vecinal Río San Pedro conmemoró el Día de la Memoria Histórica en Andalucía

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha querido celebrar el Día de la Memoria Histórica de Andalucía en el lugar donde se ubicó un campo de concentración denominado como ‘Coto del Duque, Coto de la Compañía Trasatlántica, de Matagorda y de Puerto Real’, que así aparecen en los documentos de la época.

“Consideramos necesario realizar un pequeño pero sentido acto para hacer memoria de aquellos españoles que aquí sufrieron, pasaron hambre, enfermedades y fueron sometidos a trabajos forzados, como evidencia la fosa del Cementerio de San Roque”.

“Hace ya más de 82 años de aquellos acontecimientos sucedidos en España que, no fueron por accidente natural o sobrevenidos, estuvieron premeditados y planificados, y hasta gozaron de varios intentos previos que perfeccionaron y detallaron los métodos a emplear en aquella afrenta infringida a la propia dignidad del pueblo español. En esa preparación se decidió que sería una guerra de exterminio y de terror, y que entre otras muchas acciones emprendidas, vinieron a determinar la instalación campos de concentración y trabajos forzados por toda España. Se calcula que pudieron ser hasta 300 y que sirvieron para encerrar violentados a españoles inocentes por otros españoles mediante el empleo del poder de las armas”.

“Uno de aquellos campos de concentración estuvo instalado junto al Río San Pedro, desde el verano de 1939 hasta mayo de 1940. Por lo que, aquellos que pasaron por este campo de concentración, se convirtieron en vecinos de este maravilloso entorno. Si bien no lo fueron por voluntad, sino por pena, una pena sufrida no porque se lo merecieran particularmente, sino porque formaban parte de una acción represiva y de terror impuesta al pueblo español como castigo, por unos militares ávidos de venganza y de poder hasta límites de dominios y supremacía sobre toda una nación, y sobre todo, contra aquellos que justamente venían a significar un esfuerzo social y trabajaban por una España que pretendía salir del subdesarrollo del que históricamente no se nos había permitido salir”, señalan desde la Plataforma Vecinal.

“Por segundo año venimos conmemorando este acontecimiento histórico y con ello pretendemos reseñar que, hoy vivimos en democracia y libertad en gran parte, gracias al esfuerzo y el sacrificio de aquellos que pisaron y vivieron o malvivieron en este campo de concentración. El mejor tributo que les podemos hacer es realizar un alegato a la libertad, a la convivencia, al respeto y al reconocimiento a los demás, a la solidaridad, al esfuerzo colectivo, a reconocernos como pueblo libre de ataduras para pensar y expresar nuestras aspiraciones sin que sean cercenadas o impedidas a la fuerza o por el engaño”.

De la misma forma, la dirección de la Plataforma Vecinal lamenta “que ningún miembro del equipo de gobierno se personara al acto. Desgraciadamente, tras un año, ni se ha acondicionado el entorno, de una riqueza espectacular, ni se ha puesto ningún recordatorio de un suceso que no puede ser olvidado en democracia”, aunque resaltan que “supuestamente será en septiembre”.

“A pesar de la desidia del gobierno municipal, desde la Plataforma se seguirá trabajando para poner en valor el patrimonio cultural e histórico del municipio y mejorar nuestro barrio, tan abandonado por el Ayuntamiento”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

