La Hdad. de La Borriquita celebró cultos con motivo de la Festividad de Nuestra Sra. de La Estrella

También tuvo un recuerdo la comunidad educativa del colegio La Salle de manos de su directora, Montse Gómez: un dibujo a carboncillo de San Juan Bautista de la Salle. El Rvdo. P. José Carlos Mellado, que deja el ministerio en la Parroquia de San Sebastián y por consiguiente la Dirección Espiritual de la Hermandad, expresó tener “un cariño especial” a la institución lasaliana, añadiendo que no olvidará los años que ha pasado ejerciendo el ministerio en nuestra ciudad, un total de once, “un cuarto de mi vida”.

Previous Zarpa desde Cádiz el buque de investigación oceanográfica UCADIZ para una nueva edición del curso de verano 'Mares de Andalucía'