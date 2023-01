La Confluencia de Izquierdas, “asombrada por la capacidad de Elena Amaya para vender proyectos futuribles”

“¿Dónde están esos maravillosos números de proyectos pilotos de las motos y los patines? ¿Por qué aún no han sacado una ordenanza que regule el uso de los patinetes? ¿Por qué tampoco han convocado la mesa de movilidad?. Lo cierto es que en lo que se refiere a movilidad no ha habido ningún tipo de gestión”, señalan desde la Confluencia.

“Los vecinos y vecinas deben conocer que aún no se ha puesto ningún ladrillo en Entrevías, que dichos suelos pasan a un inversor y no promotor, que pondrá en el mercado los suelos y este determinará qué posibles usos puede tener la zona. No nos parece correcto que quieran vender que se hará un centro comercial en la zona, puesto que los inversores tendrán que estudiar de la rentabilidad de ese tipo de comercio en La Villa y la influencia de otros en nuestros municipios próximos”.

