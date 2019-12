El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, ha señalado que se están haciendo diligencias y está en proceso de investigación una supuesta agresión sexual sufrida por una joven en el Hospital de Puerto Real por parte de otro paciente.

Según adelanta Diario de Cádiz, los hechos ocurrieron en la unidad de hospitalización de salud mental de dicho centro sanitario, adonde la joven, de 21 años, fue trasladada desde el Hospital Puerta del Mar de Cádiz tras agravarse su dolencia.

La supuesta agresión se produjo el pasado 22 de septiembre, cuando llevaba unas dos semanas de ingreso y de noche, otro paciente, un hombre joven, se coló en su habitación mientras dormía entre las tres y las cuatro de la madrugada.

Al parecer, la joven recibía sedantes para poder conciliar el sueño, así que no se percató de su entrada hasta que literalmente tuvo a su agresor encima impidiéndole bajar de la cama. Finalmente, consiguió zafarse de un empujón y corrió hacia el control de enfermería pidiendo auxilio. En su denuncia asegura literalmente que “las luces estaban apagadas y los enfermeros tumbados en las sillas”.

Además, según informa Diario de Cádiz, cuando la joven explicó al personal de guardia lo que había pasado acudieron a buscar a su agresor, que en esos momentos salía de la habitación. No obstante, la denunciante afirma que tras lo ocurrido no se adoptó ninguna medida al respecto, ni se llamó a los vigilantes de seguridad ni a la Policía.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha indicado, en declaraciones a los periodistas, que “desde que se produjo la denuncia se está investigando si hubo o no hubo denuncia por parte del SAS”. No obstante, ha explicado que “está todo en secreto y no se puede saber mucho más al respecto, pero sí se están haciendo la diligencias oportunas”.

FUENTE: EP

