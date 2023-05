Historia de Puerto Real: Una vez más en torno al Trocadero y la defensa del Constitucionalismo en clave portorrealeña

Hace 27 años (se dice pronto) quien suscribe estos párrafos publicó, de entre sus artículos, el primero de los que habría de redactar (han sido algunos desde ese entonces hasta hoy) centrando el foco en el portorrealeño pago de El Trocadero; se trata del texto titulado “El Carenero del Trocadero: Historia Naval de Puerto Real (I)”, aparecido en el ya hace tiempo desaparecido periódico Puerto Real Información, en la serie que dimos en llamar “Tesoros Olvidados”, siendo el tercer artículo de dicha serie y viendo la luz el 17 de octubre de 1996.

Hace ahora casi ocho años, el doce de diciembre de 2015, publicamos en estas mismas páginas virtuales de “Puerto Real Hoy” un artículo titulado “Apuntes sobre El Trocadero”; el 24 de junio de 2017 publicábamos otro texto, igualmente en esta cabecera, titulado “Breves notas sobre Puerto Real y la Guerra de la Independencia”; el 10 de febrero de 2018 aparecía también en las páginas virtuales de “Puerto Real Hoy” un artículo de nuestra autoría de título “Apuntes sobre la Cortadura”, y el 3 de marzo de ese mismo año publicábamos, también aquí, un trabajo titulado “La plaza del Trocadero. Puerto Real en París”; el 19 de enero de 2019 se publicaba, siempre en “Puerto Real Hoy” un artículo cuyo título era “Un jalón de la Guerra de la Independencia en Puerto Real”, y el 2 de febrero de ese mismo año publicábamos, como siempre en estas páginas, un texto titulado “Doscientos años de la Batalla del Trocadero. Constitucionalismo en clave portorrealeña”. Con tal título queríamos significar, precisamente, la vinculación entre los hechos de agosto de 1823 en El Trocadero y la defensa del constitucionalismo en España al final del período de gobierno del Trienio Liberal (1820-1823), cuando las fuerzas reaccionarias europeas intervinieron en nuestro país para restituir al rey Fernando VII en sus prerrogativas absolutas, derogadas precisamente por la Constitución de 1812 y el gobierno constitucional que se mantuvo en el poder entre 1820 y 1823.

Desde ese primer texto de 1996 hemos publicado (la absoluta mayoría de los cuales en solitario, como única firma) un total de 29 artículos de formato divulgativo (bajo distintas perspectivas) sobre el pago de El Trocadero en la Historia; de otra parte, desde febrero de 2019 han sido 15 textos los aparecidos (formando parte de ese conjunto de 29 -en realidad, 30 con el de hoy) haciendo hincapié en ese mismo discurso, en ese mismo argumento: la relevancia de la defensa del constitucionalismo y las libertades en El Trocadero en agosto de 1823, argumento que entendemos debía haber sido considerado el eje vertebrador de la conmemoración del Bicentenario de El Trocadero, una conmemoración que seguimos pensando que, pese a la pandemia, debería haber arrancado en 2020, precisamente al hilo de ese hecho constitucional que se tiene la ocasión de conmemorar -el Trienio Liberal de 1820-1823 y el primer gobierno constitucional de España.

Han sido, pues, quince (15) los textos que hemos publicado en este mismo medio, “Puerto Real Hoy”, todos dedicados al desarrollo de este mismo argumento: la defensa del constitucionalismo y las libertades como eje de la conmemoración del Bicentenario de El Trocadero, alejándonos del muy corto de miras reduccionismo simplista del “batallismo”.

Queremos volver a traer de nuevo a los lectores aquellos sucintos primeros párrafos redactados y publicados hace ya algo más de cuatro años, cuando nos encontramos ya más que entrado el año 2023 y cuando faltan escasos tres meses para que llegue el mes de agosto, momento en que se cumple la cronología redonda de los hechos puntuales y concretos de agosto de 1823, cuando el primer experimento de gobierno constitucional español (que forma parte de la Oleada revolucionaria de la década de 1820 en Europa) se vería derrotado por los Cien Mil Hijos de San Luis precisamente en Puerto Real, en El Trocadero, la Cortadura, la Matagorda y la Cabezuela.

Cuatro años no es nada, y pese a todo no nos resignamos a insistir en que más allá del hecho puntual y concreto (para nada desdeñable, pero no principal cuando es contemplado en el contexto histórico global al que pertenece) del hecho de armas de finales de agosto de 1823, lo auténticamente reseñable es la defensa del constitucionalismo y de las libertades que tuvo a Puerto Real y al pago e isla de El Trocadero (y los pagos inmediatos al mismo, antes mencionados) como absoluto protagonista.

Desde un principio (y ahí están nuestros textos para desmentirnos si faltamos a la verdad) entendimos, planteamos y tratamos de explicar que en esta cuestión se encontraba la clave de la conmemoración: que en la defensa de la Libertad y la Constitución, de la igualdad de todos, está la esencia y la raíz de toda la cuestión del Bicentenario de El Trocadero, y en torno a esta cuestión debe girar (o debería haber girado) la conmemoración.

Al hilo de este argumento de la defensa del constitucionalismo y las libertades, en el que nosotros venimos insistiendo desde hace años (recordemos: 15 artículos desde 2019, dieciséis contando con el de hoy) y que sin embargo sigue siendo nuevo para algunos, hemos querido volver a traer a este espacio virtual de “Puerto Real Hoy” aquellos mismos primeros párrafos de hace cuatro años. Otro día hablaremos de la proyección internacional de los hechos de El Trocadero, y de cómo del mismo modo en que hemos postulado desde hace años el peso de la defensa del constitucionalismo y las libertades como eje principal de la conmemoración, también desde hace años hemos puesto el acento en la conveniencia, por no decir en la necesidad, de integrar en la conmemoración a todos los países europeos (no pocos, si se hila fino) que tuvieron una estrecha vinculación no sólo con la “batalla” (quedaría todo circunscrito a Francia), sino con la realidad geopolítica de la cual la “batalla” formó parte como uno de sus episodios, lo que abriría el abanico a los países europeos actuales herederos, de un modo u otro, de los estados protagonistas de aquel entonces.

Sigue a continuación de nuevo el texto de hace cuatro años. Lo rematamos, como entonces, con las referencias –actualizadas- a los textos que publicamos sobre El Trocadero (desde diferentes ópticas) entre 1996 y 2022, incluyendo todos los títulos de los artículos que hemos publicado en dicho marco cronológico sobre esta materia y desde esta perspectiva que señalamos.

A todo ello ha de añadirse, en esta labor divulgativa, varias conferencias impartidas por quien suscribe en estos últimos tiempos, dentro y fuera de Puerto Real, entre las que señalaremos en primer lugar la titulada “Puerto Real en una encrucijada internacional: la defensa de la Libertad en El Trocadero en 1823. Un Bicentenario a conmemorar”, que programada inicialmente para 2020 fuera finalmente impartida, por quien suscribe, en la Semana Cultural de la Hermandad de El Rocío de Puerto Real 2021 (en la Capilla de Nuestra Señora del Rocío, sede canónica de la Hermandad de Puerto Real), el 22 de octubre de 2021.

Otra de las conferencias que hemos impartido sobre este asunto, en este caso en inglés, buscando en la medida de lo posible una mayor proyección internacional de la efeméride, sería la titulada “Losing Freedom. The tragical end of the Spanish Revolution in 1823” (“La Libertad perdida. El trágico fin de la Revolución Española de 1823”), conferencia organizada por la Arts Society Nerja (ASN) e impartida en el Centro Cultural de la Villa de Nerja (Málaga), el 24 de enero del presente año 2023.

Finalmente señalaremos la -hasta ahora (hay otras previstas)- última conferencia de las que hemos impartido hasta el momento sobre esta cuestión, titulada “La defensa del Constitucionalismo en España, 1823”, en el marco del “Memorial San Telmo 2023”, una actividad organizada por la Sociedad Portorrealeña de Amigos del País y que tendría lugar en un Sitio Histórico de gran relevancia, el Real Carenero del Puente Suazo, en Puerto Real, el 15 de abril de este mismo año en el marco precisamente de las acciones emprendidas por dicho colectivo de cara a la Conmemoración del “Bicentenario de la Defensa de las Libertades y el Constitucionalismo en El Trocadero (Puerto Real), 1823-2023”.

Bibliografía del autor sobre El Trocadero desde 1996

1. “El Carenero del Trocadero: Historia Naval de Puerto Real (I)”, en Puerto Real Información (serie “Tesoros Olvidados, III”), 17.X.1996.

2. “El Trocadero (II)”, en Puerto Real Información (serie “Tesoros Olvidados”, LXXIII), 19.VIII.1999.

3. “El Trocadero (III)”, en Puerto Real Información (serie “Tesoros Olvidados”, LXXIV), 02.IX.1999.

4. “El Trocadero (IV)”, en Puerto Real Información (serie “Tesoros Olvidados”, LXXV), 16.IX.1999.

5. “Trocaderos”, Puerto Real Información (serie “Fuera de Tono”), 03.II.2000.

6. “Trocadero de mis penas”, en Puerto Real Información (serie “De ruina”), 21.VI.2001.

7. “Cortadura, patané”, en Puerto Real Información (serie “De ruina”), 30.VIII.2001

8. “La plaza del Trocadero: un rincón portorrealeño en París”, en Diario de Cádiz (serie “Crónica de la Historia”), 22.IX.2003.

9. “El Trocadero. Sucinta reseña histórica”, en M.J. Parodi Álvarez, Historia de bolsillo. Diez Sueltos sobre Puerto Real. Puerto Real 2006, pp. 117-123.

10. “Apuntes sobre El Trocadero”, en Puerto Real Hoy, 12.XII.2015.

11. “Breves notas sobre Puerto Real y la Guerra de la Independencia”, en Puerto Real Hoy, 24.VI.2017.

12. “Apuntes sobre la Cortadura”, en Puerto Real Hoy, 10.II.2018,

13. “La plaza del Trocadero. Puerto Real en París”, en Puerto Real Hoy, 03.III.2018.

14. “Un jalón de la Guerra de la Independencia en Puerto Real”, en Puerto Real Hoy, 12.I.2019.

15. “Doscientos años de la Batalla del Trocadero. Constitucionalismo en clave portorrealeña”, en Puerto Real Hoy, 02.II.2019.

16. “De nuevo apuntes sobre El Trocadero, ante la efeméride de 2020-2023 (I)”, en Puerto Real Hoy, 11.V.2019.

17. “De nuevo apuntes sobre El Trocadero, ante la efeméride de 2020-2023 (II)”, en Puerto Real Hoy, 18.V.2019.

18. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (I)”, en Puerto Real Hoy, 07.IX.2019.

19. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (II)”, en Puerto Real Hoy, 14.IX.2019.

20. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (III)”, en Puerto Real Hoy, 28.IX.2019.

21. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (IV)”, en Puerto Real Hoy, 12.X.2019.

22. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (V)”, en Puerto Real Hoy, 19.X.2019.

23. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VI)”, en Puerto Real Hoy, 26.X.2019.

24. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VII)”, en Puerto Real Hoy, 02.XI.2019.

25. “Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (VIII)”, en Puerto Real Hoy, 09.XI.2019.

26. “¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la defensa del Constitucionalismo en El Trocadero?”, en Puerto Real Hoy, 02.I.2021.

27. “¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la defensa del Constitucionalismo en El Trocadero? (II)”, en Puerto Real Hoy, 09.I.2021.

28. “De nuevo… ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Conmemoración de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero? Sobre la efeméride de 1820-1823 / 2020-2023”, en Puerto Real Hoy, 23.X.2021.

29. “De nuevo en torno al Trocadero y la defensa del Constitucionalismo en clave portorrealeña”, en Puerto Real Hoy, 19.II.2022.

“La Carta Patrimonial de Puerto Real” (1176 palabras), 25.V.2019, en https://www.puertorealhoy.es/historia-de-puerto-real-la-carta-patrimonial-de-puerto-real/

“De nuevo… Sobre la oportunidad de un Plan Estratégico de la Cultura y el Patrimonio en Puerto Real” (2512 palabras), 30.X.2021, en https://www.puertorealhoy.es/sobre-la-oportunidad-de-un-plan-estrategico-de-la-cultura-y-el-patrimonio-en-puerto-real/?fbclid=IwAR3cmxh-HKStz4I6TbJcfnI4ATVnnB3Gr7RjPB24cdjJ9um_m0OPJA8tZtk

“De nuevo sobre la necesaria Carta Patrimonial de Puerto Real” (1960 palabras), 29.I.2022, en https://www.puertorealhoy.es/historia-de-puerto-real-de-nuevo-sobre-la-necesaria-carta-patrimonial-de-puerto-real/