Historia de Puerto Real: “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (III)”

Pero ello tendría que ver no solamente con los reinos hispánicos, sino también con los muy diversos territorios pertenecientes a las Coronas de Castilla y Aragón (territorios en buena medida ubicados fuera, cuando no muy lejos, de la Península Ibérica, caso de las tierras italianas de la Corona aragonesa o de los territorios del Nuevo Mundo americano vinculados ya desde el año 1492 a la Corona castellana, entre otros) y aun el conjunto de la Europa de la época, igualmente sometida a una enorme fragmentación que la nueva Monarquía Hispánica, resultante en buena medida de la fructífera política de alianzas matrimoniales emprendida y desarrollada con tanta habilidad como sentido del futuro por los Reyes Católicos, trataría de superar ya en tiempos del nieto y heredero de Fernando e Isabel, el César Carlos V, soberano del Sacro Imperio Romano [1] .

Ello se representa metafórica y simbólicamente, decimos, a través de la trama urbana hipodámica de las nuevas fundaciones urbanas de Santa Fé de Granada y de Puerto Real, como decimos, unas tramas urbanas con las que la nueva Monarquía Hispánica no está sino haciendo una auténtica declaración de intenciones señalando cuál es su verdadera inspiración (el Mundo Helenístico y Roma, la Antigüedad Clásica que se busca en las nuevas formas del Renacimiento) y cuáles son sus verdaderos principios rectores (i.e., los del Mundo Clásico que subyacen bajo la estética y las formas del Renacimiento, una vez más), entre los que no solamente se encuentran los principios urbanísticos del griego Hipodamo o los arquitectónicos del romano Vitrubio, sino los valores de claridad, fortaleza, autoridad, orden, rigor y luminosidad que caracterizaron al ideal romano (Zancker 1992).

