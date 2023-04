Festival de Carnaval en La Salle a beneficio de Madre Coraje

El próximo sábado 29 de abril, de 19.00 a 22.00 horas, el teatro del Colegio La Salle de Puerto Real (Cádiz) albergará un Festival Carnavalesco a beneficio de Madre Coraje que contará con las actuaciones de las chirigotas Los Pelahigos y Las porculeras, las comparsas Las que no pierden el tiempo y Los notas de prensa y los Romanceros Los Caraviñeros, Qué cruz me ha caído contigo y We can’t !oju! Carnaval y con la colaboración especial como presentador del actor Bruto Pomeroy.

La entrada puede adquirirse, por 10 euros, a través de los teléfonos 956 47 42 87 y 956 83 35 55 de la sede de Madre Coraje en Puerto Real. La cita contará también con una barra solidaria de la Hermandad de La Borriquita con bebidas y comidas.

Además, el evento cuenta con una fila cero para quienes no puedan acudir pero sí desean colaborar: ES27/2100/8527/5921/0011/4192.

Madre Coraje destinará los fondos recaudados con esta cita carnavalesca a la puesta a punto de un local que el Ayuntamiento de Puerto Real ha cedido a esta entidad social para que continúe promoviendo sus iniciativas humanitarias, de cooperación y educativas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.