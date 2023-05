Fernández (PP) resalta que trabajará “por una ciudad unida”

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real y candidato popular a la Alcaldía, ha querido dejar claro que “una de las líneas básicas de actuación de mi candidatura en el Ayuntamiento, será claro, si todos los vecinos y vecinas tiene iguales derechos y, por esa razón, tienen la misma contribución fiscal, también deben de tener los mimos servicios públicos”.

El candidato, explicó que “un alcalde no puede abandonar barrios o núcleos de vecinos, porque no les gusten, sean reivindicativos o ganen otros partidos. No puede ser, se sienta estigmatizados, como extraños en Puerto Real, viviendo y durmiendo en nuestro territorio local. Una Alcaldesa, no puede insinuar que el que proteste se vaya de Puerto Real. Esto ha pasado en la Barriada de Río San Pedro, una barriada que hasta que no se han acercado las elecciones municipales, no han asfaltado unas avenidas, pero sin valorar si eran las más prioritarias o no. Dejando alguna rotonda, sin asfaltar, de gran tráfico, con un suelo con un escalón, qué ya ha producido más de una caída, como señalan los vecinos. También se ha sesgado zonas de jardines, pero siguen acerados, alcorques vacíos, mobiliario urbano destrozado, etc., como para no sentirse marginado. Una situación que tiene una guinda especial, la pasarela peatonal que atraviesa la carretera que conduce hacia los Puentes de la Bahía de Cádiz, cerrada ya no se sabe desde cuando. Sé que me dirán que no es de su competencia, pues señora, coja un teléfono y llame al organismo de carreteras y den solución, si es necesario una nueva pasarela”.

Vicente Fernández prosiguió, “si vamos a ciertas zonas rurales, no hay agua potable corriente, si pasamos por ciertos caminos hay que ir sorteando boquetes y despacito si no quiere tener que dejar el coche allí, pero si vas al centro de la ciudad te encuentras más edificios vacíos y solares, comercio cerrados. Ahora nos venden los que han estado en el Equipo de Gobierno PSOE-AXSI, que cada uno de ellos tienen planes para dejarlo todo de lujo. Me pregunto, ¿por qué no lo han hecho antes durante esta legislatura que finaliza?. Todo esto demuestra una falta de seriedad política y credibilidad en estos planes.”

El candidato finalizó “nosotros lo único que prometemos es trabajar, trabajar y trabajar, no podremos arreglarlo todo el primer día, pero no nos conformaremos con decir que no es de nuestra competencia. Tenemos voluntad política de darle a Puerto Real un aire distinto, con cercanía y escucha al vecino y a la vecina, pues creemos que es le instrumento, para que entre todos, convirtamos Puerto Real en la ciudad central de la Bahía de Cádiz.”

FUENTE: PP Puerto Real