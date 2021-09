Fernández (PP) pide a Elena Amaya que “intervenga por nuevos contratos para Airbus Puerto Real”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha pedido a la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que “intervenga por nuevos contratos para la factoría de Airbus Puerto Real”. El popular ha realizado esta petición ante “la recuperación internacional de la economía, fruto de la salida de la crisis económica producto de la pandemia de Covid-19”, señalando que “se están produciendo movimientos positivos en toda la industria de la construcción aeronáutica”.

“La empresa europea participada por España, Airbus, no es ajena a ello. Así, hace pocos días se ha comunicado a la empresa que la India, después de haber parado durante un tiempo un proyecto para su fuerza aérea, ha aprobado de manera definitiva la construcción por Airbus Defence and Space de 56 aviones C-295MW. De este contrato, 12 aviones se montarán en Sevilla con un plazo de entrega de 4 años, los cuales supondrán 4 millones de horas de trabajo, mientras los otros 40 aviones se realizará por la empresa Tata Advanced Systems LTD, firma local. Este sabroso contrato no es el único. Esto contradice a la empresa Airbus en todas sus justificaciones para dejar sin producción a la factoría de Puerto Real, dando la razón al comité de empresa de la factoría puertorealeña”.

“Señora Amaya, le pido que ante el aumento de trabajo en Airbus, además con unas proyecciones de que sigan aumentando en poco tiempo, se mueva para la modificación de la decisión de esta empresa de que la factoría de nuestra localidad no siga produciendo. Esto solo lo puede conseguir el gobierno de España, pidiendo usted a Pedro Sánchez que intervengan, como parte de la empresa”.

Fernández explica que “no es la primera vez que pido que la Señora Amaya presione a su partido en Madrid, donde está gobernando, para que no le den de lado a esta factoría. Como se atestigua en las comisiones del Congreso, donde tuvieron que rectificar”.

“Usted presiona a la Junta de Andalucía porque no es del PSOE, pero la Junta no tiene capacidad de decidir en este asunto, eso lo tiene el gobierno de España de Pedro Sánchez. Está claro por los acontecimientos que, como siempre a los planes de empresa se cede ofreciendo como pagadores a los más débiles, así se promociona la factoría Getafe y se invierte al mismo tiempo que se olvida de la de Puerto Real. Airbus en su plan estratégico quiere reducir número de factorías, empiezan por Puerto Real, y cuando pase algún tiempo todo se centrará en Sevilla, en Andalucía. Ante esto, Pedro Sánchez no valora socialmente la situación de la Bahía de Cádiz y concretamente de Puerto Real”.

“Señora Amaya, es su última oportunidad de intervenir, tiene que superar sus siglas como han hecho alcaldes de su partido que se han enfrentado a Madrid en defensa de los intereses de sus localidades, como el de Jaén o de Cáceres. Remánguese y luche por Puerto Real, no sea cooperador en este desaguisado, deje tanta pancarta y foto, luche en los despachos de Madrid, luche por los nuestros, muévase”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

