Fallece Antonio García, ex Alcalde de Puerto Real y famoso autor de Carnaval

Su evolución en la modalidad fue tal, que llegó hasta las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz con coros que llevaron su música y dirección, siendo el primero de ellos el de Aires de Mi Tierra (1979 -1er Premio Provincial-). Le seguirían Estampa Criolla (1980, 1er Premio); Los Corsarios (1981, 6º premio); Hay Moros en la Costa (1984, 2º Premio); Mi No comprender (1985, 3er Premio), Me tocó la China (1986, 2º Premio); Tierra a la Vista (1987, 2º Premio); y De 25 Kilates (2004, 3er Premio).

