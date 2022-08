Falete y su espectáculo ‘Desnudando el alma’, una de las principales atracciones de la nueva temporada del Teatro Principal

El delegado municipal de Cultura y Fiestas, Alfredo Fernández, subraya que “desde esta semana comenzarán a salir a la venta las entradas para algunos de los espectáculos en la web de Tickentradas ,como el de Natalia Palomo, el de Los Ya Son Five, la obra Locas y el espectáculo de magia de Harry Potter, por lo que invitamos a la ciudadanía a no perder la ocasión para poder disfrutar de la cultura en un entorno mágico como nuestro Teatro Principal”.

En 1978, Coleman se trasladó a Nueva York y allí trabajó con la Big Band de Thad Jones y Mel Lewis, con Sam Rivers y con Cecil Taylor. Acompañó en los estudios de grabación a Doug Hammond, David Murray, Dave Holland, Mike Brecker y Abbey Lincoln. Sin embargo, el salto adelante de Coleman se produjo en la calle, donde actuaba con frecuencia junto al trompetista Graham Haynes. Allí empezó a formarse el germen de lo que actualmente es Steve Coleman and Five Elements.

Todos los grupos que ha formado (Metrics, The Mystic Rhythm Society, The Council of Balance) han sido rompedores en su momento.

El día 16 (21.00 horas), será el turno para Loca, de José Pascual Abellán. Un espectáculo teatral de pequeño formato que, respetando el texto de la obra, experimenta y juega con su argumento, situaciones y personajes, sobre quién está loca y quién no, quién anda al filo y quién no. Todo a través de una mirada distinta y actual de las personas con problemas de salud mental. A cargo de MaNo Sur Teatro, cuenta con actrices como Mabel Carrión y Noelia Muñoz, y la dirección de Álvaro Galván. Cheché Álvarez y Laura de los Ángeles ponen la música.

Previous 149 entidades de la provincia reciben ayudas de la Diputación para desarrollar proyectos de igualdad