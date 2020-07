EQUO Verdes Puerto Real ha querido, al igual que otras formaciones de la localidad, realizar balance del primer año de legislatura del equipo de gobierno formado por PSOE y AxSí.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Iniciamos la legislatura con la sorpresa inesperada del pacto entre PSOE y AxSÍ, que aunque es un pacto más que legítimo dentro de nuestra democracia, nos recordó ese viejo dicho: ‘Donde dije “digo”, digo “Diego” y que decepcionó a gran parte de la ciudadanía porque no consideró fiel esta unión a lo que se había proclamado tan insistentemente con anterioridad”.

“Centrándonos en la labor del actual gobierno, cabe decir que este se preocupa en demasía por la imagen, que es importante, pero más lo es la gestión de recursos municipales y la toma de decisiones difíciles. Desde el inicio de la legislatura se han dedicado a repetir mantras para que calen en la ciudadanía, cómo aquello de que la ciudad está ahora mejor que nunca, afirmación bastante cuestionable y que no por mucho repetirla va a convertirse en verdad. Una estrategia de la que ya hicieron uso cuando estaban en la oposición y que les resultó”.

“Por ejemplo en el tema de la limpieza es reiterada la afirmación de que el pueblo ahora está limpio y antes sucio. Cuando la realidad es que la situación es similar y lo único que hicieron fue un mediático plan de choque que tuvo más publicidad que efectividad. Ahora podemos ver cómo el gobierno hace campañas usando fotos de zonas sucias para pedir civismo a la ciudadanía, mientras que en la pasada legislatura usaban imágenes similares para acusar de mala gestión al anterior gobierno. A veces el mismo problema se transforma según el prisma desde el que se mire, porque el problema sigue siendo el mismo y no ha desaparecido”.

“Nosotros no vamos a ejercer ese tipo de oposición porque sabemos lo difícil que es mantener limpio Puerto Real, por lo que pedimos, cómo llevamos haciendo desde hace años, un esfuerzo de civismo y colaboración a la ciudadanía para que se pueda disfrutar del resultado de los servicios”, afirman desde la formación verde.

“Otra cuestión son las hierbas: el actual gobierno no ha hecho ninguna gestión política para su mejora, cuyo punto de inflexión fue la transferencia del servicio a GEN con un aumento de 350.000 € en el presupuesto que se hizo en mayo de 2019. Un logro del anterior gobierno que luce en esta legislatura para el beneficio de toda la ciudadanía. Sin embargo el actual gobierno no reconoce nada de lo realizado y se adjudica el mérito de la mejora del servicio sin haber hecho nada al respecto. Además que durante todo este tiempo han incluido en sus quejas el crecimiento de hierbas como si se tratasen también de suciedad. Algo incomparable. No todos los grupos tienen el valor de tomar decisiones tan valientes como la de eliminar el glifosato de nuestra ciudad, a pesar de la negativa general que nos esperamos y asumimos. Hoy Puerto Real es una ciudad un poco más saludable y es gracias al equipo de gobierno anterior, no al actual”.

“En cuanto a los servicios públicos, siendo la empresa pública GEN la adjudicataria de la mayoría de ellos, detectamos una falta de fiscalización por parte del Ayuntamiento de su labor. En cualquier caso, aunque esta es nuestra primera impresión, sigue siendo pronto para una valoración más profunda del actual gobierno. Ya que los últimos meses se han visto condicionados por la llegada de la pandemia durante la que poco se ha podido hacer más que atender lo más básico y reforzar los servicios sociales, señalando que en este último aspecto ha habido buena voluntad por el gobierno pero falta de capacidad para coordinar todas las iniciativas solidarias que han surgido en el municipio”, continúan desde EQUO.

“Respecto a la labor de nuestro grupo ya hemos mencionado que no vamos a ejercer la oposición destructiva que lamentablemente se vio en nuestra ciudad en la pasada legislatura, sino una oposición de propuestas en positivo. Que en este primer ejercicio se ha plasmado por ejemplo en iniciativas relacionadas con la movilidad, pidiendo medidas para que se reduzca el tráfico en las calles Real, Teresa de Calcuta y Concepción; la salud, con una propuesta para que se avance en la lucha contra el glifosato; o los residuos, con sugerencias a la nueva tasa de basura. Todo ello sin renunciar a la necesaria labor de fiscalización que nos corresponde, habiendo presentado un buen número de ruegos y preguntas en los plenos enfocados en su mayoría en la mejora de los servicios públicos que se ofrecen especialmente los que debe dar la empresa municipal GEN”.

“Por último como grupo queremos hacer mención a las dos personas que han sido concejales de EQUO VERDES en este año. En primer lugar a Alfredo Charques, que tuvo que dimitir por cuestiones laborales y personales, queremos agradecerle el formidable trabajo que hizo durante los últimos 4 años de gobierno y, en segundo lugar, decir que estamos ilusionados con la llegada de Vanessa Huerta a la concejalía verde, ya que supone un necesario soplo de aire fresco a la política local”, finalizan.

FUENTE: EQUO Verdes Puerto Real

PUBLICIDAD