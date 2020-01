Epresa ha querido alertar sobre un nuevo fraude, en este caso con la visita de comerciales suplantando la identidad de la empresa.

Estimados clientes y público en general.

Se vuelven a repetir las malas prácticas de visitas de comerciales a puerta fría en sus domicilios suplantando la identidad de empresas de confianza como la nuestra.

Le comunicamos que EPRESA no tienen comerciales realizando estas prácticas ilegales de comercialización de productos de energía ni de telecomunicaciones, ni contratamos a terceros para que las realicen por nosotros. Estas acciones comercializaciones están prohibidas por el Estado desde la publicación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en el artículo 12 del capítulo II, que modifica de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, indica que las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada en visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho medio.

La entidad anunciante será considerada la responsable del cumplimiento del presente apartado. Además, no podrán realizar prácticas de contratación en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.

Queremos poner sobre aviso a todo el mundo: estas prácticas han quedado prohibidas, salvo autorización previa de los interesados. Si recibes la visita de un comercial, da igual de la comercializadora que sea o de la distribuidora, te aconsejamos:

Pedir que se identifique y que te indique claramente a qué empresa representa. En caso de tener problemas, siempre podremos denunciar.

Nunca dar una factura a un desconocido que llama a tu puerta.

En caso de tener dudas de que hayan podido tomar tus datos, llamar a la empresa distribuidora de tu zona, y avisar de que no se quiere el cambio de comercializadora en caso de que llegara y no se informara.

Por nuestra forma de trabajar, tenemos el compromiso de NO MOLESTARTE en tu casa con nuestros comerciales llamando a tu puerta; tenemos oficina aquí mismo, conoces a nuestros comerciales y puedes hablar con ellos cuando desees. Siempre queremos mejorar en nuestra atención y entendemos que estas prácticas comerciales son contraproducentes para nosotros y para el nivel de servicio que queremos ofrecerte. Entre el buzoneo de publicidad, información en redes sociales, en nuestra web, telefónicamente, presencial, patrocinios, etc ya te molestamos bastante.

Muchas gracias y ¡atención!

FUENTE: Epresa

