Emma Zurita, doble podio en el Campeonato de Europa ICN 2023

Puerto Real tiene una nueva referente en el mundo del fitness y del culturismo natural. Se trata de Emma Zurita, que durante el pasado fin de semana participó en el Campeonato de Europa ICN 2023 que se celebró en Salamanca.

Una cita que se celebró en el Palacio de Congresos de la ciudad salmantina con un rotundo éxito de participación y de organización. Hasta allí viajó Emma Zurita para medirse con los mejores de Europa en su modalidad “MS BIKINI OPEN” y “PRO MS BIKINI”.

Desde el pasado 3 de Junio, Zurita ha participado en competiciones para representar a España en el certamen Europeo. Una plaza que logró tras finalizar en quinta posición en el Campeonato Nacional en la categoría de “Bikini Fitness”.

Una categoría en la que ha finalizado ahora en segunda posición -subcampeona de Europa– consiguiendo a la misma vez la tarjeta profesional PROCARD, que le da el pase directo al Campeonato de España donde se decidirá quién representa a España en el Campeonato del Mundo ICN que se celebra en Noviembre en Italia.

“Hoy estoy en una nube. El sueño está cumplido, ahora solo queda mejorar y seguir peleando para estar entre las mejores”, señaló Emma Zurita a Puerto Real Hoy.

Desde 2019 preparándose

“Todo empezó en 2019 con el típico pensamiento de ‘quiero ponerme en forma’. Empecé a entrenar como la mayoría empieza, en casa y con el poco material que tenía. Unas botellas de agua y una silla. Siempre lo acababa dejando. Reconozco que repetí ese bucle más veces de las que me hubiera gustado”, nos cuenta sobre sus inicios.

“Un día decidí volver a empezar sin expectativas de durar mucho y aquí estoy. Poco a poco empecé a enamorarme de los entrenamientos, me apunté al gimnasio que tenía más cerca de casa, empecé a investigar y la pasión por este mundo fue a más. Decidí que era lo que quería hacer. Me formé profesionalmente y a día de hoy puedo decir que me dedico a lo que me llena y me apasiona”, comenta.

“La idea de competir en culturismo apareció al principio, me lo planteé como algo muy lejano pero sabía que algún día lo haría. A medida que iban pasando los años, ese sueño se acentuaba más y más. A mediados de 2022 decidí que 2023 sería mi año, podía ocurrir lo que fuera que yo en 2023 me subiría a la tarima y competiría. Así ha sido”, añade.

“Hoy estoy orgullosa de haberlo conseguido y de haberlo logrado respetando cómo quería hacerlo desde el principio, siendo mi propia preparadora. Quería competir pero quería ser yo la encargada de pautarme y controlarme los entrenamientos, la dieta y todo lo que conlleva una preparación”, finaliza Zurita, que se prepara ahora para nuevas metas dentro del culturismo natural.