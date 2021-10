Elena Amaya y Martín Vila abordan la mejora de la conexión entre Puerto Real y Cádiz a través del transporte público 

Amaya destaca que “es importante establecer un recorrido que vaya por fuera del casco urbano para dar un servicio a todo Puerto Real”, así como “garantizar que los autobuses articulados cuenten con una plataforma de elevación operativa siempre, para que las personas con movilidad reducida no tengan problemas de accesibilidad”. Y es que, según reitera Vila, “la mayoría de los autobuses que realizan actualmente este servicio no son accesibles, además de ser insuficientes”.

Previous Puerto Real refuerza el servicio de autobuses al Cementerio de San Roque con motivo de la Festividad de Todos los Santos