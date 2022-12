El PSOE Puerto Real señala que la tardanza en la colocación del alumbrado navideño “fue motivo del anterior responsable del área”

El PSOE de Puerto Real ha querido valorar “muy positivamente la programación navideña, que cuenta con un gran número de eventos variados y novedosos que el responsable del área, Pedro Olmedo, ha preparado pensando en toda la ciudadanía de Puerto Real, pasando desde la juventud hasta los más mayores, para quienes, además de organizar la primera ‘pestiñada’, un acto novedoso gastronómico, se llevará a cabo una evento con orquesta”.

“Es verdad que nos llevamos una sorpresa al acceder al área de Fiestas, cuando descubrimos que no se tenía nada preparado, no solo para otras actividades, sino que también para estas navidades, ya que no había rastro de la programación ni mucho menos de la contratación de la instalación de luces navideñas, por lo que desde el PSOE, que asumimos el área, hemos sacado adelante el trabajo a contrarreloj, llegando únicamente con cinco días de diferencia respecto a otros años, por lo que el encendido del alumbrado será hoy 12 de diciembre a partir de las 20:00 h. de la tarde, con un pasacalles de la Banda de Música de Pedro Álvarez Hidalgo y a las 20:30 h. se encenderá el mismo desde Plaza de Jesús, seis días después que en los últimos años”, explica el Secretario General, Carlos Salguero.

“Dentro de las diversas actividades que se van a llevar a cabo, este año se va a instalar una carpa en la Plaza de Jesús en la que se realizan diversos eventos, destacando la fiesta de Nochevieja para toda la ciudadanía y en especial para nuestros jóvenes puertorrealeños, algo que ha sido durante muchos años demandado y que este gobierno que lidera Elena Amaya, ha escuchado y va a dar respuesta. Además se contará con un pasacalles de Papá Noel, que hará las delicias de los más pequeños del municipio, llenando de ilusión a la ciudadanía puertorrealeña”.

“Este año contamos con una programación novedosa y llena de eventos pensados para todos los públicos y con guiños especiales para la juventud, que por primera vez se realizarán actos especiales para ellos y ellas en los que podrán disfrutar con total tranquilidad en nuestro pueblo”, asegura el edil del área, Pedro Olmedo.

FUENTE: PSOE Puerto Real

