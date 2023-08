El PSOE Puerto Real señala que dejó “aseguradas las nóminas de los trabajadores municipales con la retención del crédito presupuestario”

Dicen desde el PSOE que “la nómina de todo el personal municipal, incluso con le puesta en marcha de la nueva RPT, está garantizada. El problema de las horas extraordinarias no es de ahora: durante toda la legislatura anterior, el Equipo de Gobierno Socialista tuvo que gestionarlo, algo que ahora se evidencia una vez más que se hizo con voluntad y buena gestión, saber gestionar los problemas del día a día, que el actual Gobierno parece no saber hacer”.

