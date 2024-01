El PSOE critica al Equipo de Gobierno que tenga el Carnaval “manga por hombro”

El PSOE de Puerto Real ha querido afear que “el Equipo de Gobierno más caro de la historia del municipio, ni sabe ni quiere gestionar y para una nueva prueba los carnavales de 2024, ya que la falta de interés mostrado por el ejecutivo local va en detrimento de las tradiciones del municipio y en definitiva del conjunto de los puertorrealeños y puertorrealeñas”.

“A un Carnaval como el de Puerto Real, hay que ponerle, trabajo, mucho trabajo y ganas para engrandecerlo, pero parece que de todo esto carece la concejala de fiestas, Nazaret Ramirez, que demuestra otra vez, tras las Navidades, su falta de trabajo por las fiestas de Puerto Real, su agenda en la web del ayuntamiento aparece vacía en la misma semana en la que publican las bases del concurso de agrupaciones de carnaval y bases para el cartel de carnaval de una forma improvisada y sin sentido, creando una problemática innecesaria para los artistas interesados. Lo que demuestra el no saber gestionar las áreas del ayuntamiento y, una vez que se les agotan los proyectos y actividades que desde el PSOE dejamos encaminados, no saben cómo actuar”, apuntó el portavoz, Carlos Salguero.

“Es manifiesto, tal y como nos lo han trasladado numerosos vecinos y vecinas y como se puede leer en diversos foros y redes sociales, el descontento que existe entre la ciudadanía de Puerto Real, al maltratar una fiesta tan señalada como el carnaval, además de hacer una “chapuza” con los bases de los concursos carnavalescos, sacando la convocatoria horas antes de que se acabara el plazo de presentación, algo que demuestra la nula capacidad de gestión”, añade Salguero.

“Es inadmisible que la concejala encargada de este área este en Madrid, en FITUR, teniendo el carnaval manga por hombro, sin nada concretado e improvisando a cada hora, cuando su deber es estar aquí, ya que su estancia en la Feria de Turismo no deja de ser anecdótica puesto que la Alcaldesa y la concejala de Turismo están en la misma. Evidencia una vez más que huyen de los problemas porque no quieren o no saben gestiónarlos y para muestra un botón”, finalizó Salguero.

PUBLICIDAD

FUENTE: PSOE Puerto Real