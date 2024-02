El PSOE califica de “auténtica chapuza” el pasado carnaval de Puerto Real

El PSOE de Puerto Real ha querido hacer un balance del recién acabado carnaval gestionado por el Equipo de Gobierno de Aurora Salvador, el cual consideran “una auténtica chapuza que va totalmente en contra de la fiesta”.

“El pasado año, cuando gobernaba el PSOE el Ayuntamiento, se instalaron dos carpas, estando una en el Paseo Marítimo, para el baile de disfraces y otra en la Plaza de Jesús con ambiente carnavalesco, coplas y agrupaciones, era la idea que había que seguir trabajando y fomentando con las personas que hacen el carnaval en Puerto Real e ir mejorando e innovando cada año, pero este año hemos visto que Aurora Salvador y ‘Adelante Andalucía’ decidieron eliminar los actos de la Plaza de Jesús por la tarde y por la noche, sin conocer cual es la intención, yendo totalmente en detrimento de la fiesta, tal y como pudimos constatar y nos lo han hecho llegar numerosas personas”, afirmaron desde el PSOE de Puerto Real.

A juicio de los Socialistas “el Carnaval 2024 ha sido un carnaval improvisado. La Alcaldesa Aurora Salvador no recibía a los personajes del carnaval en alcaldía, como es tradición hacerlo, además de recordar los problemas con el cartel anunciador de la fiesta que se hizo ‘rápido y corriendo’ y sin transparencia, el concurso de agrupaciones se vivió con un teatro ornamentado como si de una fiesta de cumpleaños se tratará, no estando a la altura del carnaval de Puerto Real, mientras en la Plaza de Jesús se eliminaba los actos propios del carnaval, la figura de las Piñoneras y Piñonero se escondía en el Teatro Principal, la carpa del baile de disfraces no mostraba ni un triste antifaz como decoración y el carnaval de calle, el verdadero carnaval, se quedaba vacío, resistiendo las peñas, hermandades y comerciantes que siguen creyendo en nuestra fiesta con su gran labor, todo esto gracias al desinterés y falta de trabajo y de implicación del Gobierno de la Confluencia de Izquierdas, mientras la edil responsable de fiesta no se digno ni a subir al escenario a agradecer a los pregoneros de nuestro carnaval 2024 su gran pregón y desear un buen carnaval a la ciudadanía, que menos”.

“Además durante estos carnavales pudimos constatar la doble vara de medir y una incoherencia más de la señora Aurora Salvador, ya que hace un año, cuando estaba en la oposición y era candidata a la alcaldía, criticaba que desde la delegación de Pedro Olmedo se repartieran cartuchos de ‘pescaito’ frito, cuando su administración este año su gobierno realizó una actividad similar, con reparto de comida, y ha tenido que tragarse sus palabras. Una más de este desgobierno que está haciendo mucho mal a nuestro municipio y a sus tradiciones”, finalizaron los Socialistas.

PUBLICIDAD

FUENTE: PSOE Puerto Real