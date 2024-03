El PP ve como positivo que la factoría de Airbus no se quede vacía

El Portavoz del Grupo Político Popular, Vicente Fernández, ha valorado “muy positivamente la sustitución de Airbus por la empresa china Zhenshi Group, pues tenía el gran temor de encontrarnos con una nueva zona industria ociosa, o sea vacia, en nuestro término municipal”.

Fernández señaló que “tenemos poca información de la venta de esos terrenos que eran de la factoría de Airbus Puerto Real, pero lo comunicado por la prensa de la venta y de la inmediata ocupación de los terrenos de manera paulatina, tal como salga una entrará la segunda, genera buenas espectativas que esperemos que se hagan realidad”.

El dirigente popular indicó “la alcaldesa puede considerarse satisfecha, pues sin hacer nada se encuentra con un gran regalo, se sustituye de una zona de conflicito por un posible nuevo motor de empleo para la localidad. Ahora, corresponde agilidad a la Señora Aurora Salvador para conectar con este grupo chino, para saber las posibilidades de empleo y de ver que especialidades necesitan. Debe vigilar la caulificación que van a necesitar y desde el ayuntamiento preparar los cursos formativos para que puedan emplearse trabajadores de aquí, no vaya al final no beneficiarsae la población parada o joven de nuestra localidad. Así no sería demás que hubiera cursos de inicación al idioma más común de los chinos. Estará contenta la alcaldesa, pues no va a ver merma en el cobro de impuesto por la salida de Airbus, cosa que a las arcas municipales no era algo ocioso”.

“La creación de un factoría que cree empleo es positivo, que a la vez puede ser dinamizador para la incorporación a nuestros municipios de otras empresas, rompiendo la etapa de desindustrialización que venimos padeciendo. Desde el grupo multinacional Chino Zhenshi, no es bienbenido Mister Marchall, pero puede ser una oportunidad que hay que aprovechar. Desde la Corporación municipal nos toca estar atentos para la correcta actividad de este grupo, pero apoyandolo, debemos ser responsables. Esperamos que no salga ningún grupo dedicado a poner dificultades antes de que aparezcan, olvidemos los parches por ahora. Seamos optimistas, si se fijan en Puerto Real las multinacionales es bueno, si desde aquí no podemos crear empresas que vengan desde fuera, pero se creen puestos de trabajos cualificados para nuestros hijos e hijas y desempleados”, añade.

“Cuando tengamos más información, podremos saber cual es el número de empleos que se crearan, los empleos indirectos que derivaran y la influencia en servicios que tendrá en la economía puertorealeña , a lo que tendremos que adaptar para sacar el máximo de beneficio”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real