El PP lamenta el recorte del 60% de fondos para violencia de género

Unas palabras secundadas por Candón, que criticaba la falta de interés del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. “Ante este maltrato, poco interés y aquellos que cuando no estaban en el Gobierno reivindicaban mejoras a los demás gobiernos, ahora no son capaces de hacer lo que ellos predicaban. Mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Es la doble vara de medir que hay en este juego político y el poco interés en el desarrollo de políticas que beneficien al interés general de los ciudadanos”

“El PSOE junto con Podemos nos ha hecho un gran recorte en Puerto Real, nos ha recortado el 60% que tuvimos el año pasado”, señaló Vicente Fernández. La nueva distribución de esos fondos para 2020 puede conllevar a que en algunos municipios no se pueda poner en marcha este tipo de programas por no tener suficiente capacidad económica para hacerlo. Los Populares de Puerto Real informaron que en el caso de Puerto Real, “la disminución va a ser aproximadamente de 13.045,00.-€. En el año 2019, Puerto Real recibió un total de 23.510,00.-€ frente 10.465,00.-€ recibidos en 2020”.

