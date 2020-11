El popular Alonso Romo ha querido mostrar su indignación ante un cartel, que le ha “llegado a su teléfono y que está circulando por la ciudad, para fomentar la compra en los comercios de Puerto Real, realizado por el concejal de Adelante Puerto Real, Mario García González en las redes sociales”. “Un cartel lamentable dado su falta de estilo, mal gusto y chabacanería con cierta dosis de grosería, que convierte ese apoyo en insultante a los comerciantes de Puerto Real, que con tanto sufrimiento está pasando esta época oscura del CORONAVIRUS. Sino que me diga que comerciante pondría dicho cartel en su establecimiento”, señala en nota de prensa.

El Secretario General del PP de Puerto Real quiere explicar que “cuando se apoya a un colectivo hay que hacerlo en positivo y con un mínimo de estilo o educación, no con nada que pueda ser estimado ofensivo, como es en este caso. Este insulto es a todo Puerto Real, a todos los que vivimos en él, a todos los que compramos en esos comercios, y lo peor es que lo dice un concejal porque él nos representa, a todos los ciudadanos no sólo a los que le votaron”.

Alonso Romo indico que “la expresión “TU PUTO PUEBLO”, es insultante, pues el término puto, significa a aquel hombre que por medio de dinero se vende con fines sexuales, y no creo que Puerto Real sea un pueblo que se venda sexualmente a nadie como pueblo”.

El popular señala que “este señor ignora, parecer ser, que el ejercicio de la prostitución en hombres y mujeres, se considera una esclavitud relacionada con la trata de seres humanos. Un atentado a la dignidad del ser humano, y en este caso al adjetivar a nuestro pueblo, por ende a sus ciudadanos, esto, es un agravio grave. Recordando como ese calificativo se ha utilizado para insultar a alguna capital”.

Alonso Romo considera que “el comerciante de toda la vida y los nuevos emprendedores hay que apoyarlos, como hemos realizado con propuestas que serán más o menos válidas, pero con la intención de propiciar su actividad económica no de crear polémica. No se puede caer en ese mal gusto de ese cartel puesto en las redes, algo que es público, y no se puede escudar que es una forma de hablar. Sería la suya pero no la de la inmensa mayoría de los ciudadanos puertorealeños, que no nos referimos con ese calificativo a Puerto Real”.

“En las redes no vale todo, un concejal lo debe saber, por ello exijo al Señor García González que pida disculpas públicamente al pueblo de Puerto real, y si se niega a ello, pido a la Alcaldesa- Presidenta como máximo representante de Puerto Real que sea ella la que exija la disculpa, al Señor García González, al ser concejal de su corporación, y que lo haga públicamente, retirando de todas las redes ese cartel”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

