El PP critica el cierre de las instalaciones deportivas de Puerto Real en Navidad

El Partido Popular de Puerto Real ha querido criticar el cierre de instalaciones deportivas municipales durante el periodo de Navidad. Un cierre que se prolongará hasta los próximos 10 y 11 de Enero, respectivamente.

Según los Populares, “la falta de personal del Ayuntamiento de la Villa se reitera como argumentación y es cierto, pero no se buscan soluciones. Ya se han tomado decisiones similares en otros momentos. ‘Tenemos poca plantilla y la que hay tienes días acumulados y tienen que coger vacaciones‘, dice el Concejal de Deportes, Fernando Boy, y tendría que añadir y ‘no he previsto nada’, pues este es un problema no sobrevenido sino que se sabía desde primeros de año, pues como recuerda este concejal, el Ayuntamiento esta intervenido con un Plan de Ajuste, por lo tanto él sabía esto dado que es Concejal desde otras legislaturas y este Plan fue aprobado por el Partido Andalucista, donde él estaba”.

“Ahora, nos encontramos que casi una decena de equipos del Club Baloncesto Puerto Real llevan desde el mes de Agosto preparándose para el comienzo de las competiciones, pero todo ese trabajo planificado puede verse comprometido por el cierre de las instalaciones deportivas municipales. Demos las gracias al Equipo de Gobierno. A esto hay que sumar que desde el pasado mes de Marzo las instalaciones del Rio San Pedro y las del antiguo IES Manuel de Falla, solo se abren en este periodo 3 días para competiciones de fútbol. El anunciado cierre el Pabellón Municipal y la Sala de Barrio 512 viviendas, ha provocado el enfado y la desilusión de deportistas y familias, jóvenes deportistas del Club Baloncesto Puerto Real, así como de muchísimos otros deportista que utilizan estas instalaciones”, insisten.

Desde el Partido Popular piden al Equipo de Gobierno de PSOE y Andalucía Por Sí “que digan cuales son su prioridad de gestión a la ciudadanía y que expliquen cómo lo van a realizar. Ya que la ciudadanía no saben cuáles son los proyectos reales, no publicitarios que tiene previsto para el resto de la legislatura. Hay que tener la valentía de gobernar y gestionar pero dando soluciones, no simplemente pasando de ellos, solos no se solucionan. Desde el PP seguimos creyendo que la delegación de deporte es un cero a la izquierda en la gestión municipal, no lo decimos nosotros lo dicen muchos ciudadanos y representantes de clubes deportivos, las evidencias de su gestión, que se sienten abandonados”.

El Presidente de los Populares en la Villa, Vicente Fernández, ha afirmado que “solo por la total falta de gestión, planificación y mantenimiento de las instalaciones deportivas se entiende que los clubes y entidades deportivas locales, así como muchos ciudadanos a título individual, estén sufriendo el cierre de instalaciones municipales que les impide practicar deporte con normalidad. Para el Popular “una vez más el descontrol de la gestión y planificación afecta directamente a los ciudadanos, privándolos del uso de unas instalaciones deportivas publica por no tener bien organizados los servicio”.

Desde el PP de Puerto Real denuncian “la falta de capacidad del Concejal de Deportes, que ya en la etapa del PA nos cerró la Piscina Municipal. Pedimos a este Señor que se ponga a gestionar y luchar por el deporte de nuestra Villa, y no dé la espalda a la realidad. Es usted el responsable directo del infierno que está pasando los clubes deportivos de la localidad. Así como a la señora. Amaya le pregunto, ¿le importa usted el deporte y los deportistas? ¿No podría haber destinado algo de la subida del IBI a tener abierto los Pabellones Deportivos?”.

FUENTE: PP Puerto Real

