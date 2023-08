El lunes 7 de agosto comenzarán en la Plaza de Jesús las sesiones de Cine Familiar

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Cultura, y la Diputación de Cádiz, dentro del programa ‘Planeamos Cultura’, ofrecerán a la ciudadanía puertorrealeña la ocasión de disfrutar del cine gratuito al aire libre todos los lunes del mes de agosto.

Las citas tendrán lugar en la Plaza de Jesús y darán comienzo a las diez de la noche habilitándose asientos para el público interesado.

La actividad, incluida en el programa ‘Puerto Real de Verano 2023’, se estrenará el lunes día 7 con la proyección de ‘La ciudad perdida’, una película de comedia, acción y aventuras estadounidense de 2022 dirigida por los hermanos Nee.

Para el siguiente lunes, 14 de agosto, nos espera la película ‘Padre no hay más que uno 3’ comedia navideña española de 2022 dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Es una secuela de los éxitos de taquilla ‘Padre no hay más que uno’ y ‘Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra’. El reparto lo completan personajes de la talla de Toni Acosta, Carlos Iglesias o Loles León.

PUBLICIDAD

El Cine Familiar continuará el lunes 21 de agosto con la proyección de ‘Los Mitchell contra las máquinas’ una película estadounidense de comedia y ciencia ficción animada por ordenador, producida por Sony Pictures Animation.

Y el cierre de este ciclo lo pondrá la película belga ‘Dónde está Ana Frank’ que sigue los pasos de Kitty, la amiga imaginaria de Anne Frank a la que le dedicó su diario. Como una decidida adolescente, Kitty se despierta en el futuro, dentro de la casa de Frank en Amsterdam, y se embarca en una aventura para encontrar a su mejor amiga convencida de que sigue viva en algún lugar de Europa.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real