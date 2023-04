El Consejo de Administración de GEN no aprueba la venta de los terrenos del antiguo IES Manuel de Falla

“A pesar de solicitar que se estableciesen todos los detalles de la salida de los distintos colectivos de allí desde el punto de vista administrativo, la documentación que se aporta no trae ningún expediente tramitado sino simples actas donde se informa de una mera intención de reubicar en un futuro indeterminado y sin aclarar las condiciones de esas cesiones a los distintos colectivos algo que no vemos porque ya hemos dicho por activa y por pasiva que la palabra de Amaya no vale nada”, señalan desde la formación Andalucista.

“ Nosotras, precisamente por querer lo mejor para Puerto Real , consideramos que vender esos terrenos y desprenderse de otro bien raíz más de nuestro pueblo no es el camino del progreso. Bastantes propiedades hemos cedido ya recientemente a bajo precio a la Zona Franca de Cádiz por el tema de Entrevías, también en contra de nuestro criterio, para seguir descapitalizando a nuestro pueblo. Una venta, en la que no se ha preguntado ni tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía de Puerto Real que es la legítima propietaria de este activo”, afirma la líder de Podemos.

“Esta operación de venta de patrimonio solo demuestra insensatez, ausencia de proyecto y renuncia a la gestión pública y social de los espacios. No han sido capaces de presentar un estudio de viabilidad económica y social sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto desde lo público. No contemplan la importancia del espacio por su singularidad y emplazamiento que exige un control público de lo que allí se construya. Renuncian a rentabilizar la operación desde lo público facilitándosela a un privado, cuando el ayuntamiento dispone de las herramientas, empresas públicas y recursos técnicos. adecuados para ello”.

Por su parte José Alfaro, integrante de la Confluencia y miembro del Consejo de Administración de GEN manifiesta un rotundo “No. No es así como deben hacerse las cosas porque lo razonable es que cualquier enajenación del patrimonio público de nuestro pueblo tiene que obedecer a un proyecto claro en el que el beneficio social supere a la pérdida del patrimonio y, hasta el día de hoy, no conocemos a qué proyecto concreto obedece esta operación de venta. De hecho hemos pedido un presupuesto lo que pretenden hacer con los fondos obtenidos por la venta sin que hayamos obtenido respuesta. Una propuesta interesante hubiera sido que se sustituyera parte del pago de la parcela en viviendas a precio de coste, para que el Ayuntamiento ampliara su parque municipal de viviendas. Pero nos han ofrecido un proyecto sin posibilidad de opinar. Así es imposible apoyar esta iniciativa”.

