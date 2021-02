El AMPA del CEIP Río San Pedro anuncia movilizaciones si no llegan las obras

Las palabras del Delegado de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, sobre el inicio de los trabajos de reparación de la instalación eléctrica en el Colegio del Río San Pedro no han convencido a los miembros del AMPA del centro. En una comparecencia de prensa junto con la Presidenta de la FLAMPA, Autora Salvador, y miembros de Adelante Puerto Real, Ascensión Ruiz y José Antonio Montilla, la representante de los padres y madres del centro se mostró muy escéptica al inicio de los trabajos antes de Semana Santa.

“Venimos reclamando que nos arreglen, de una vez por todas, la instalación eléctrica obsoleta de 35 años. Somos el único colegio de Puerto Real que no nos han cambiado la instalación eléctrica”, señalaba Milagros García, representante del AMPA del Colegio del Río San Pedro. “Son muchas las promesas que llevamos a las espaldas. Ya estamos cansados de promesas, vamos a seguir y hacer movimientos para animar las salidas del colegio. Hacer un poco de ruido para llamar la atención de los políticos”, desvelaba la representante.

Y es que, según el AMPA, “ya no es solo poner un calefactor. Sino no podemos poner las pizarras digitales a la vez, tenemos peligros de incendios. Eso es lo que estamos solicitando. Como padres no vamos a parar hasta que no estén hechas las obras”.

Desde la FLAMPA, Aurora Salvador instó al Delegado de Educación que “por favor empiecen la obra ya. Que empiecen el arreglo porque estos niños se lo merecen, están en una situación que no es la adecuada”. La propia Salvador destacó los continuos retrasos en un proyecto que ahora está siendo nuevamente revisado por parte de la Junta de Andalucía tras haber estado aprobada su partida. “Hasta que no lo veamos realizado estaremos aquí defendiendo la dignidad de los niños y niñas”, finalizó.

Por último, José Antonio Montilla, en nombre de Adelante Puerto Real, quiso reivindicar el apoyo de su grupo municipal e instó a la Junta de Andalucía “a tomar acciones. No es posible que sean únicamente los padres y madres que hagan esfuerzos por conseguir algo. Desde Octubre del año pasado estaba el informe y el presupuesto aprobado, pero no se ha hecho nada. Ha pasado más de un curso y la mitad del siguiente, y nada. Los niños necesitan ese pequeño esfuerzo de las Administraciones, tanto la autonómica como la local, a la cual echamos de menos”.

“Necesitamos que nuestro Ayuntamiento de la cara por nuestros niños. No puede pasar que tengan que ir con manta al colegio o que no puedan enchufar nada por temer un incendio”, expresó el Concejal de Adelante.

