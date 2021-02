Venimos señalando en las semanas precedentes cómo nos hemos decido a traer a las páginas virtuales de “Puerto Real Hoy” el conjunto de los diversos trabajos (esto es, libros, artículos científicos, artículos divulgativos, artículos divulgativos aparecidos en medios de comunicación ya analógicos -en papel- ya digitales) que a lo largo de no pocos años (y en distintos medios, contextos y soportes) que venimos dedicando a la Historia de Puerto Real, nuestro pueblo, tanto desde el campo de la investigación como desde el terreno de la difusión histórica, con la intención de ofrecer un vademécum de nuestros trabajos (centrándonos en los libros) sobre la Historia de Puerto Real, un compendio que pueda resultar útil para las personas interesadas en esta materia y cuestión.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Muchos de estos trabajos (sigue creciendo la cuente y se trata ya de más de 660 títulos en su conjunto) están disponibles para aquellas personas interesadas en la materia (la Historia de Puerto Real) con tal de hacer una sencilla búsqueda en internet (guiada por autor o por título); otros de estos trabajos (236 de ellos mismos) se pueden encontrar en el repositorio de este espacio virtual de “Puerto Real Hoy”.

Hemos tratado en nuestros anteriores artículo de esta serie sobre los tres primeros libros de Historia de Puerto Real de nuestra autoría o coordinación, a saber: las “Actas” de las VI y las VII Jornadas de Historia de Puerto Real (de las que fuimos coordinador científico, con otros colegas historiadores), y la monografía que publicamos (con otro colega) sobre la Historia de la Prioral de San Sebastián; en estas líneas enfocaremos nuestra atención en el siguiente libro de Historia de Puerto Real de nuestra autoría que vería la luz, allá por el año 2002; a modo de aclaración, señalaremos que estamos siguiendo un orden cronológico (de acuerdo con las fechas de publicación de los libros) para de ir tratando sobre los mismos en estas páginas digitales de “Puerto Real Hoy”.

El cuarto de los libros sobre Historia de Puerto Real de nuestra autoría que viera la luz (en este caso en autoría única, como autor en solitario) fue una monografía (la primera que existiría hasta ese momento) sobre Historiografía y Bibliografía Histórica en y sobre Puerto Real, un volumen que se publicó en 2002, hace ahora casi dos décadas.

El título completo del libro es “Puerto Real en la Historia. Ensayo de Bibliografía Histórica portorrealeña)”, y sería publicado por Padilla Libros Editores y Libreros en Sevilla en el año 2002 (como hemos dicho supra), con el ISBN 84-8434-201-8 y Depósito Legal SE-3.859-2002.

Cuenta el volumen con un total de 126 páginas de contenido histórico (historiográfico, más bien), que se completan con un “Laus Libris” (que conmemora la conclusión de los trabajos de impresión del volumen, el 31 de octubre de 2002, día de San Quintín), como es habitual en las cuidadas ediciones salidas de las prensas de la hispalense Casa de Padilla.

El volumen no cuenta (no las necesita) con figuras ni gráficos, pero sí en cambio con una serie de imágenes (en blanco y negro); se trata de fotografías antiguas de Puerto Real tomadas de A. Sancho Corbacho, “Jerez y los Puertos. Estudio Histórico artístico”, libro publicado por el Instituto de Cultura Hispánica en 1947, en Madrid (de lo que se deja constancia en la página de créditos), que se encuentran en las páginas 9, 35, 57, 71, 81 y 119 de este primer compendio historiográfico de la Bibliografía Histórica portorrealeña (algunas de dichas imágenes acompañan el presente artículo).

La portada del libro (a color) se presenta con una composición -diseño de los editores- que presenta una imagen costumbrista (una estampa decimonónica) y un sello ideal de la Villa portorrealeña que muestra las armas de Castilla y León, por la Corona que fundase la población allá por las postrimerías del siglo XV, con la leyenda “Puerto Real – Cádiz” (un sello no real, diseñado por los editores igualmente).

En lo que atañe a los contenidos del volumen, éste cuenta con un total de 7 capítulos, repartidos como sigue: Introducción (páginas 11 a 35), Prehistoria y Antigüedad (páginas 37 a 57), Historia Medieval y Moderna (páginas 59 a 71), Historia Contemporánea (páginas 73 a 81), Prensa (páginas 83 a 119), Otros/Varia (páginas 121 a 123) y Epílogo (páginas 125 y 126).

De dicho modo quedan organizados los diferentes apartados de este libro, dispuestos en función de las materias bibliográficas tratadas en cada uno de ellos; como puede observarse, siguió un criterior tradicional, cronológico y temático, a la hora de organizar estos contenidos, acorde con las divisiones convencionales de los períodos históricos en Prehistoria, Antigüedad y Edades Media, Moderna y Contemporánea, a lo que se han añadido otros dos capítulos relativos a artículos y textos publicados en medios de prensa y a publicaciones (esencialmente divulgativas) aparecidas en otros medios y formatos a lo largo del tiempo.

Buscábamos con este trabajo poner negro sobre blanco un pequeño vademécum de la Bibliografía Histórica portorrealeña que pudiese presentar a lectores e investigadores un elenco de publicaciones que sirviese como herramienta para unos y como forma de satisfacer la curiosidad para todos, tratando de acercar a los lectores al menos una parte del bagaje historiográfico de y sobre Puerto Real.

Señalábamos ya en la Introducción que un ensayo bibliográfico es, por definición, un trabajo incompleto por su propia naturaleza, ya que de una parte resulta imposible reunir en un solo espacio, en un solo volumen, todo lo que se haya publicado sobre una materia, sobre un tema específico, mientras de otra –y felizmente- la investigación no se detiene nunca, por lenta que pueda evolucionar, de forma que una obra de este tenor estará condenada a reflejar (y solo parcialmente) un estado de la cuestión sobre una materia en un momento dado, cosa de la que somos conscientes quienes trabajamos la materia de la Bibliografía Histórica y la Historiografía.

Tal fue la intención que nos llevó a acometer un trabajo de esta naturaleza (que sería el primero pero no el único), allá por el año 2002, un libro en el que propios y extraños podrán encontrar no pocas referencias bibliográficas a Puerto Real en diferentes momentos y fases de su Historia y que de ese modo podrá servir para, acaso, poner en conocimiento a muchos acerca de trabajos publicados sobre nuestra Historia de los que quizá no tengan noticia, unos trabajos que podrán buscar en la red de redes (por ejemplo) a partir de las referencias que se ofrecen en las 126 páginas de este libro dedicado a la Bibliografía Histórica de Puerto Real.

APÉNDICE. LIBROS PUBLICADOS (HISTORIA, PATRIMONIO…)

Manuel J. Parodi Álvarez et al. (coord. ed.), Actas de las VI Jornadas de Historia de Puerto Real, 1998. Cádiz, 1999.

Manuel J. Parodi Álvarez et al. (coord. ed.), Actas de las VII Jornadas de Historia de Puerto Real, 1999. Cádiz, 2000.

Manuel J. Izco Reina y Manuel J. Parodi Álvarez, La Iglesia Parroquial de San Sebastián de Puerto Real. Medio Milenio de Historia. Padilla. Sevilla, 2001.

Manuel J. Parodi Álvarez, Puerto Real en la Historia. Ensayo de Bibliografía Histórica Portorrealeña. Padilla, Sevilla, 2002.

Miguel Romero González y Manuel J. Parodi Álvarez, La Barriada de Matagorda. Una Historia Viva, 1957-1973. Ed. Cruz, Puerto Real, 2003.

Manuel J. Parodi Álvarez y M.J. Izco Reina, Puerto Real. Apuntes para su Historia. Noticias, datos, documentos y curiosidades sobre la Historia de Puerto Real. Padilla, Sevilla, 2005.

Manuel J. Parodi Álvarez, Puerto Real en la Historia (II). Nuevo Ensayo de Bibliografía Histórica Portorrealeña. San José, Puerto Real, 2006.

Manuel J. Parodi Álvarez, Historia de Bolsillo. 10 Sueltos sobre Puerto Real. San José, Puerto Real, 2006.

Manuel J. Parodi Álvarez, Historia de Bolsillo (II). 50 Textos Breves sobre Puerto Real. San José, Puerto Real, 2007

Manuel J. Parodi Álvarez, Puerto Real. Retazos de su Historia. Ed. Encumar. Puerto Real, 2009.

PUBLICIDAD