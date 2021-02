AxSí acusa a la Junta de “dejación de funciones” en el Colegio del Río San Pedro

La Coordinadora Local de Andalucía Por Sí en la localidad se ha pronunciado nuevamente sobre la problemática existente en el colegio del Río San Pedro con la pésima instalación eléctrica que posee el centro educativo puesto que, tras treinta y cinco años de antigüedad, “aún el alumnado tiene que soportar no solamente las mentiras de la Junta de Andalucía para adaptar dicha infraestructura, sino también los problemas que se derivan de la misma como son los cortes de corriente por sobrecarga, riesgos de incendio por el calentamiento de los magneto térmicos o los insostenibles niveles de frío soportados por los más pequeños”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Para Alfredo Fernández, la actitud del Delegado de Educación y de la Junta de Andalucía “está siendo, cuánto menos, de dejación de funciones ante unas condiciones que no pueden esperar más puesto que le venimos requiriendo durante todo un año que actúe en una cuestión que le compete por ser una obra mayor y que, además, se ha comprometido con la comunidad educativa en ejecutar la actuación que se torna urgente desde hace muchos años”.

Así, Fernández ha exigido al responsable provincial de Educación de la Junta “mayor diligencia, seriedad y trabajo” ya que, según ha afirmado el andalucista, “de nada le sirve a las madres, padres, profesorado, alumnado y vecinas y vecinos del Río que anuncien a bombo y platillo incluir en los Presupuestos de la Junta esa partida cuando no la han ejecutado porque sencillamente no han querido”. Esto, a juicio del portavoz de AxSí, “viene a demostrar que la política educativa de la Junta está basada en las mentiras y en el papel mojado, ya que nos inundan con muchos números y pretendidas inversiones que luego no se materializan, dándole la espalda a la educación pública que exige unas condiciones de calidad en los centros que, desde luego, queda muy lejos de la que vemos con lo que ocurre en el colegio del Río San pedro aunque se podrían poner muchísimos ejemplos más de abandono en los colegios”.

Desde la formación andalucista han querido trasladar nuevamente su firme apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa del colegio Río San Pedro anunciando además que mantendrán contactos con los colectivos implicados y trasladarán al Pleno del Ayuntamiento las quejas “porque por un lado ya estamos cansados de engaños e incompetencia de la Junta y, por otro, que la administración autonómica no puede seguir dejando el peso de su propia irresponsabilidad e incapacidad a los Ayuntamientos cuando somos nosotros los que, a pesar de las dificultades, continuamos dando la cara y respondiendo con los medios que tenemos”.

Finalmente, la Coordinadora Local de AxSí ha puesto en valor el trabajo de la concejala de Educación, la andalucista Victoria Pérez del Campo, “estando en permanente contacto con los directores de los centros y la comunidad educativa, canalizando las demandas de los mismos y asumiendo las competencias municipales en actuaciones que necesitan los centros. “Nos hemos encontrado muchas deficiencias en los colegios en las que se vienen actuando desde inicio de esta legislatura con reparaciones, pintados y mejoras fundamentales para la correcta presentación y funcionamiento de la actividad lectiva en Puerto Real”, prosigue.

“En AxSí seguiremos trabajando desde nuestras responsabilidades dentro del Gobierno Municipal, pero sin el obligado cumplimiento de las competencias que tiene que asumir la Junta de Andalucía en muchas materias va a ser complicado solucionar dichos problemas”, finaliza.

FUENTE: AxSí Puerto Real

PUBLICIDAD