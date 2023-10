Aurora Salvador sobre Sporcity Tech: “No hay nada en el Ayuntamiento sobre el proyecto”

Lo cierto es que Aurora Salvador se muestra cautelosa al hablar del proyecto del Cádiz CF con Sportech City , a razón de sus declaraciones. “Por la parte de Sportech City, todo el mundo me advierte que tenga mucho cuidado porque estoy sentándome con gente muy poderosa y, entre comillas, peligrosas . Eso me dicen”, expresa. “Yo como alcaldesa de Puerto Real me siento y los escucho, como a todo el mundo. Muy atenta, aprendiendo de todo, con mucha prudencia”, añade.

