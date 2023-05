Aurora Salvador (Confluencia): “Puerto Real requiere que se le cuide, atienda y se le escuche”

Aurora Salvador, candidata de la Confluencia de Izquierdas para la Gente a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la primera vez que Salvador se presente a unos comicios municipales para intentar ser Alcalde -ya lo había hecho en las listas formando parte de IU junto con otros partidos-, con el objetivo de que la agrupación IU-EQUO-Independientes se haga con el poder en la ciudad.

PRH: Gracias por atendernos Sra. Salvador en esta entrevista con motivo de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo de 2023. La primera de las preguntas es obligada. ¿Cómo se encuentra Aurora Salvador tras los cuatro años en la oposición formando parte del grupo de Unidas Podemos?

Aurora Salvador: Me encuentro bien, no ha sido una legislatura práctica ni de aprendizaje, era mi primera vez en función de concejala y esperaba unos plenos donde se debatieran ideas, propuestas, en definitiva estar para el servicio de su gente. No ha sido así.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general del funcionamiento del Ayuntamiento visto desde la oposición?

AS: En pandemia lo primero que se perdió fue la cercanía y las barreras que el COVID obligaba a crear y reforzar no han ayudado a crear esa conexión.

Hacemos un balance negativo de este gobierno. En la gestión y especialmente en las formas. En lo que respecta a la gestión no han atendido con diligencia las necesidades básicas de la ciudad y no han culminado ningún proyecto importante para la ciudad. Respecto a la formas no hace falta que explique las formas de Amaya, la gente ya las conoce.

PRH: Aurora Salvador llega con una lista formada por miembros de Izquierda Unida, EQUO e Independientes. Miembros con experiencia y otros nuevos.. ¿Qué nos puede contar de su construcción? ¿Qué pueden aportar al proyecto nombres como Antonio Romero, José Alfaro, José Antonio Montilla o Iván Canca?

AS: Ha sido una construcción sencilla,por eso ha salido, con la generosidad y la convicción de que teníamos que ir unidos y unidas. Romero, Montilla o Canca pueden aportar experiencia y constancia, porque a pesar de los intentos, de las frustraciones, de las equivocaciones siguen creyendo que un Puerto Real mejor, es posible.

PRH: Es usted doctora en urgencias del Hospital de Puerto Real, profesión que lleva desempeñando desde hace más de dos décadas. ¿Se podría decir que Puerto Real está en una situación grave?

AS: Grave afortunadamente no está, no precisa cuidados intensivos, pero sí requiere que se le cuide, que se le atienda, que se le escuche.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira la Confluencia de Puerto Real en estos comicios? ¿Cree que, tras un leve paso por el desierto, Izquierda Unida volverá a ver gobernar una militante en nuestra ciudad?

A que su gente nos den su voto de confianza. Puerto Real es una ciudad de Izquierdas, si soy yo la que llegue a gobernar, será una militante de Izquierda Unida pero acompañada de gente de izquierdas que vienen de otras organizaciones, colectivos y activismo, que hacen que aparezca el oasis en el desierto.

PRH: ¿Qué se podría haber hecho más en Puerto Real en estos cuatro años?.

AS: Creo en la política útil y eso significa cubrir lo básico, afianzarse y a partir de ahí coger impulso y empezar a soñar, soñar no es malo es recomendable. Antes de innovar hay que estar actualizados y para eso se precisa que todas las asociaciones y colectivos estén implicados. El deporte base cubierto con instalaciones a punto, la cultura puesta al alcance de todas las edades, la ciudad universitaria que sea real, sus calles amables para cualquiera, sin contaminación ni cables de alta tensión cerca de nuestros vecinos y vecinas, municipalizar servicios indispensables para nuestros dependientes, aplicar de obligado cumplimiento el Plan por el Clima, poner los contenedores orgánicos …… puedo seguir

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

AS: Que está hecho con la escucha directa de nuestra gente que conocen día a día cómo pueden hacerse mejor la cosas. Es un programa consensuado, básico, sin pretensiones, sin promesas, real y sobre todo participativo.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

AS: Me gustaría que Puerto Real diera un giro a la izquierda. Que las fuerzas de izquierda tuviéramos mayoría para propiciar un cambio en Puerto Real. Pero preferimos no hablar de líneas rojas. Lo que se dé tras las elecciones lo decidiremos en asamblea. Como hemos hecho hasta ahora con las cuestiones más importantes.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo.

AS: Suelo dar siempre el mismo mensaje, es primordial. Hay que ir a votar, hay que implicarse, hay que tomar partido, muchos se encontraron la democracia de regalo, sin lucha ni esfuerzo alguno y, por desgracia, todo lo que no se consigue con esfuerzo no se valora, pero si nosotros no somos exigentes con nuestros representantes, ellos tampoco atenderán nuestras exigencias. Y hay que hablar de politica sin peleas sin discusión , porque hay que crear conciencia, identidad, respeto al que piensa distinto y sólo así crearemos entre todos la ciudad que queremos.