Los salones de la Cervecería El Barril fueron escenario en la tarde noche de este jueves de la Asamblea Extraordinaria convocada por Andalucía Por Sí en Puerto Real, anunciada hace ya varias semanas por parte de la formación y donde se tendría que ratificar la única candidatura a Coordinador Local para los próximos cuatro años. Miembros andalucistas como Maribel Peinado (Alcaldesa de Puerto Real entre 2011-2015), Jesús Plaza o José Antonio Ayuso, fueron algunas de las caras conocidas que se pudieron ver en un acto abarrotado.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Fernando Boy, Concejal de Deportes y miembro de AxSí, fue el encargado de iniciar el acto con palabras de agradecimiento a Maribel Peinado y también hacia el Coordinador saliente, José Manuel Acosta.”Ella me enseñó que ser político es ser honrado, trabajar por los ciudadanos y nunca perder las formas y la educación”, expresó Boy agradeciendo a Peinado. Por su parte, de Acosta, Boy señaló que “fue una persona valiente, que tiró del carro y lo hizo muy, muy bien”.

Fue el propio Acosta el que tomó la palabra posteriormente para agradecer al partido lo que han sido dos años al frente de su Coordinadora Local, después de que tuviera que tomar las riendas de manera rápida. “Cuando acepté este reto lo acepté con respeto, pero tengo que agradecer a los miembros de AxSí el apoyo recibido. Además de un reto y un orgullo, ha sido también una oportunidad de aprendizaje. He aprendido muchísimo, momentos fáciles y otros más duros, pero lo más importante es el trabajo que hemos hecho por el pueblo y por Puerto Real. Me siento orgulloso de ello”, indicó Acosta, que se refirió al hito de tener cuatro concejales en la Corporación Municipal como el mayor logro del partido hasta el momento en la Villa. “Me quedo tranquilo, no hay mejor candidato que Alfredo para ocupar el cargo. Ahora empezamos una nueva etapa para seguir trabajando por Puerto Real”, finalizó.

Antes de dar la palabra, Fernando Boy procedió a la lectura del acta que ratificaba la candidatura única de Alfredo Fernández y su equipo, que pasará a estar al frente de AxSí Puerto Real como Coordinador Local, así como en sus funciones como Concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real. Fernández estará apoyado en la nueva Coordinadora por Raquel Calvo, Alfonso Campos, Raquel Gordillo, Cristina Bernal, Pilar Castañeda y José Manuel Acosta.

Fernández tomó entonces la palabra para presentar a su equipo y agradecer a todos los simpatizantes que habían acudido a la cita para mostrarle su apoyo. “Desde el 2011 una persona vio en mí los valores, la frescura y el empuje para trabajar no solo por el andalucismo sino también para trabajar por la gente de mi pueblo. Tenemos por delante un reto importante, y hemos demostrado que no tenemos ataduras, no tenemos tutelas de nadie y somos un partido con un criterio propio. Formamos un grupo municipal de cuatro concejales que va a estar respaldado por los valores de la izquierda y por un grupo de militantes y por la calle”, fueron las primeras palabras de Alfredo Fernández, que realizó un guiño a Maribel Peinado en su discurso.

“Venimos a reafirmarnos en lo que queremos que sea nuestro partido”, indicaba Fernández. “Es importante el esfuerzo que ha hecho este equipo, viene con muchas ganas y fuerzas. Saben que vienen a trabajar a Andalucía Por Sí. Saben que vamos a estar al lado de la gente y que vamos a seguir trabajando. Seguimos en el mismo sitio, con la misma dignidad y con la cabeza alta”, finalizó.

Título de caja Tras la presentación de la candidatura y su ratificación, Alfredo Fernández atendió a las cámaras de Canal 60tv para hablar de su nuevo cargo al frente de la Coordinadora de Andalucía Por Sí en Puerto Real, así como de la polémica que, a principios de septiembre, surgió tras el Pleno Ordinario. En aquella ocasión, los cuatro integrantes andalucistas del Equipo de Gobierno, incluido Fernández, se levantaron de sus escaños y abandonaron la sesión tras una discusión con la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya. Posteriormente, AxSí Puerto Real comunicó la celebración de la Asamblea para elegir a su nueva coordinadora y dejó en sus manos la decisión de qué pasaría con el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real. “A partir de ahora, nos sentaremos para tener una reflexión conjuntamente con el Grupo Municipal para ver qué está pasando en el seno del Equipo de Gobierno y lo que decía, no vamos a tener ningún tipo de tutela y el equipo de gobierno lo forman dos partidos. Nosotros tenemos criterio propio”, expresaba Fernández. “Eso se tiene que valorar dentro de un grupo y la cuerda no siempre se puede tensar del mismo lado. Hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos y es una etapa muy complicada para que el ciudadano perciba una inestabilidad política que ya bastante tenemos a nivel nacional. Trabajar en positivo, y si hoy es para ti mañana será para mí, pero llegar a acuerdos que nos permitan sacar una situación adelante entre todos”, finalizó.

PUBLICIDAD