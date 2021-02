Alertan de trampas de furtivos en los parques naturales de la Bahía de Cádiz

Aún si cabe más maldad, los lazos no son el único instrumento ilegal usado para la caza. También es común el uso de cepos, veneno y armas de fuego sin licencia, que los furtivos usan e incluso a veces practican sobre animales domésticos. Ejemplo de esto último es Misha, una gata a la que dispararon en Jerez con una escopeta de balines de plomo y que ha perdido la movilidad de sus patas traseras. Este hecho, según la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, supone una infracción muy grave, sin embargo a día de hoy no se sabe quién fue la persona que apretó el gatillo con intención de matar a Misha.

En lo que va de año se han recogido cuatro gatos heridos por lazo en las localidades de Puerto Real y San Fernando, tres de los cuales se encuentran en estado grave y recuperándose gracias a los esfuerzos de sus rescatistas y las donaciones de particulares. “Los gobiernos locales y autonómicos siguen obviando estas prácticas y sus consecuencias”, denuncian los grupos implicados en el cuidado de estos animales. Estos cuatro felinos recogidos suponen “la punta del iceberg” ya que los activistas aseguran que muchos animales no logran escapar de los lazos y mueren estrangulados o desangrados en el sitio o son retirados por los furtivos. Así como caen gatos, también caen conejos y otros animales silvestres, que son los principales objetivos de estas trampas. “Desafortunadamente a ellos no los vamos a encontrar cerca de zonas urbanas, de manera que su sufrimiento es invisible, mueren agonizando en la naturaleza o son recogidos por los furtivos para su consumo, venta y explotación”.

