Vicente Fernández: “Es el momento del sentido común, donde todos colaboremos solidariamente y las administraciones públicas sean eficaces en su gestión”

Vicente Fernández ha querido señalar cómo, “al inicio de septiembre y adaptándose la política al ritmo escolar que marca los tiempos en la sociedad actual, se inicia una nueva etapa. Este es el último curso de esta legislatura en el Ayuntamiento de Puerto Real, con este equipo de gobierno y su alcaldesa”.

“Este es un curso que se vaticina difícil, pues se ha unido a la precampaña y campaña electoral municipal un anuncio que venimos escuchando en todos los medios de un otoño muy duro económicamente. Prueba de ello está en ver cómo se ha incrementado la cesta de la compra en este verano, el precio de las energías… resumiendo, una inflación desbocada. Estimo que es el momento del sentido común, de la tranquilidad, donde todos colaboremos solidariamente y las administraciones públicas sean eficaces en su gestión, olvidándose de dogmatismos y teniendo siempre presente a los vecinos y vecinas que se encuentren en las situaciones más difíciles. La política es un servicio público, trabajando por el bien común”.

“Los asuntos sociales deben lógicamente de ser prioritarios. Luego, el apoyo constante a los empresarios, autónomos y emprendedores. Pero sobre todo no caer en pesimismos, no estamos en el apocalipsis. La situación puede ser difícil, pero no hay que perder nunca el ánimo. Los andaluces en la historia hemos sabido salir de situaciones muy graves y de esta saldremos, que nadie lo dude. Además, crisis por su significación es equivalente a oportunidad, cómo pasa siempre, que detrás de cada crisis, cuando finalizan, hay más millonarios, más ricos, según los datos económicos. Ante esta crisis, unidos debemos aprovechar, para dar un paso adelante como sociedad andaluza y nosotros debemos empezar como sociedad puertorealeña”, señala Fernández.

“Desde mi parte seguiré y me esforzaré en dar respuesta a problemas de nuestra ciudad, esperando que desde el equipo de gobierno sepan escuchar, valorar su eficacia y su rentabilidad, no oponiéndose a todo simplemente por venir de Vicente Fernández. Lo importante debe de ser nuestros vecinos y vecinas, por encima de todo lo demás. Olvidemos electoralismo y partidocracia, centrémonos en la eficacia y la rentabilidad de la gestión”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

