V. Fernández (PP): “El actual equipo de gobierno no es de fiar”

El Presidente del PP en Puerto Real y Concejal en el Pleno, Vicente Fernández, ha querido hacer balance del primer año de legislatura, al igual que han hecho otros partidos de la oposición como Andalucía Por Sí y PSOE.

“Al cumplirse un año de este Ayuntamiento de vacío existencial de la Confluencia, desde el PP no podemos más que dar un rotundo suspenso y hacer un balance totalmente nefasto y negativo a tenor de cómo se encuentra la población y del mal concepto en general que nuestros ciudadanos tienen de su ayuntamiento, incluso de los que lo votaron”, señaló Fernández al inicio de su intervención.

“Queremos confesar que iniciamos la legislatura con la esperanza de un cambio y resulta que estamos desilusionados ante la nefasta gestión, porque mucha arrogancia pero poca política. La gestión ha sido nula, se quedan en temas meramente ideológicos y en el día a día hacen que Puerto Real no progrese, carecen de un modelo de ciudad”, añade.

“Lamento que la ciudad tenga una alcaldesa en extrema debilidad, sin la mayoría suficiente para sacar adelante los asuntos de la ciudad”, continua. En su análisis, el líder del PP puertorrealeño repasó “la situación de los barrios y las rurales abandonados, sucios, y degradados; la devaluación de los servicios sociales; el estado “lamentable” del Pabellón deportivo; el abandono del deporte de base; o la falta de capacidad del gobierno local para atraer empresas y más grave que no se hayan ejecutados nuevos planes de empleo en la ciudad”.

“Nunca los puertorrealeños habíamos visto el deterioro de las instalaciones municipales tan palpables y con una falta de mantenimiento fruto del desgobierno actual, instalaciones competencias del Ayuntamiento”, insiste.

“Sin proyecto para Puerto Real”

No se quedó corto el Edil del Partido Popular a la hora de criticar la labor del equipo de gobierno en su primer año al frente del Consistorio. Y es que tienen claro desde el PP que “el gobierno municipal adolece de un proyecto eficaz y de futuro para Puerto Real”.

“Nuestra localidad sigue paralizada, no hay inversiones, ni proyectos, la mayoría de las concejalías no funcionan adecuadamente gracias a la negativa gestión del gobierno municipal de la Confluencia, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que afectan a nuestros vecinos”, prosigue.

“Nosotros durante este año de gestión municipal estamos realizando una oposición constructiva, ofreciendo alternativas en beneficio del bienestar y progreso de los vecinos de Puerto Real y siendo la única opción útil en defensa de los Puertorealeños”, expresa Fernández, quien cree que han sido bastante propositivos en este año desde la oposición. “Llevamos dos mociones en cada pleno, por cierto, muchas aprobadas y no ejecutadas. Así seguiremos, proactivos, pero el equipo de gobierno tiene que escuchar”, explica.

“Un folio en blanco” de la Confluencia

Como si de un examen se tratara, para Fernández el “año de gobierno local de la confluencia a un folio en blanco, donde no hay nada nuevo. Los únicos proyectos que avanzan ya estaban definidos por el anterior equipo de gobierno. Con una gestión pésima que afecta al estado de parques, jardines y calles, la merma de calidad en espectáculos culturales y de ocio, así como el pasotismo ante todo lo religioso”.

“Es un equipo de gobierno que no tiene ni forma ni fondo, suciedad, abandono, sin contratos mayores… en definitiva no está a la altura de las expectativas. El plan de choque se ha ahogado. Quedan tres años de legislatura, la alcaldesa debe de reestructurar su equipo de gobierno, si no corremos el peligro de en vez de haber perdido el tiempo en la cuarta parte de la legislatura, nos encontremos con una legislatura nula absolutamente” insiste Fernández.

“El Partido Popular no ha venido a la política para negociar ningún tipo de cambalache en los despachos, sino que desde el primer día hemos exigido respeto a los votantes del PP, hemos ofrecido generosidad para pactar políticas que beneficien al ciudadano, sin aceptar ni imponer chantajes y hemos mantenido y mantenemos la mano tendida para lograr estos objetivos, partiendo del hecho que los votos del Partido Popular no se regalan”, vuelve a recordar.

“Recurriendo a letras famosas esto podría ser una canción de Joaquín sabina 19 días y 500 noches, pero intuyo que la confluencia es mas de Julio Iglesias y al final ‘La vida sigue igual’. Es por ello que desde el Partido Popular seguiremos trabajando para sacar a Puerto Real de esta parálisis”, finaliza.