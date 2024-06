Cinco entidades participan en el XXXIV Concurso de “Juan y Juana”

Este domingo, 23 de junio, Puerto Real celebrará la “Noche de Juan y Juana” con la quema de los trabajos presentados al XXXIV Concurso, organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real y la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

En esta edición participan la Asociación Cultural “Amada de Esperanza”, la A.P. Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Esperanza, y la Asociación de Pensionistas y Jubilados, todas ubicadas en la C/ Proa del Río San Pedro. También participan la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Plaza de San Telmo y la Peña Ribera del Mar en la C/ Victoria esquina con C/ Carretas.

La concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, junto al presidente de la Federación de Peñas, Ángel Ortega, y Juan Montero, miembro de la junta directiva, han presentado los detalles del evento.

El jurado estará compuesto por Juan Montero Álvarez, Francisca Ruiz Cordero y Miguel Ángel Lagarda Salido. El fallo del jurado se dará a conocer el mismo domingo a las diez de la noche en la sede de la Peña Ribera del Mar, en la calle Victoria esquina con Carretas.

Tras la entrega de premios, se procederá a la quema de los trabajos presentados de la siguiente manera: entre las 23:00 y 23:50 se quemarán los Juanillos no premiados, a las 23:30 horas se quemará el tercer premio, a las 23:45 el segundo premio y a las 00:00 el primer premio.