Unidas Podemos acusa a Elena Amaya de “arrastrar a la corporación a un grupo inversor privado, sin consenso alguno ni información”

Desde la coalición de partidos se entiende “necesario el fortalecimiento de la industria en la Bahía de Cádiz”, a la vez que considera que “la decisión localista no puede condicionar el futuro de todos y todas en nuestra provincia”. Así, se pregunta el grupo municipal “si la alcaldesa piensa realizar una modificación del PGOU, por lo comentado en prensa vemos unos usos terciarios que no están contemplados en nuestro ordenamiento. Sería un final muy trágico que estos suelos industriales terminasen siendo válidos sólo para campos de fútbol”.

El grupo municipal asegura “no entender tampoco que se pidan unos fondos públicos europeos, a través de Next Generation y ahora se cambie a unos fondos de inversión privados, ¿se han perdido esos fondos?, ¿se le va a dar ese dinero a un ente privado?”. Y enfatiza que Unidas Podemos apuesta claramente por lo público, “entendemos que la colaboración con lo privado puede ser bueno, pero, ¿a dónde nos quiere llevar Amaya, no estaremos en un proceso especulativo?, ¿es normal que un equipo de fútbol desarrolle un polígono industrial?”, se preguntan.

