Al abandono, como decía la canción, así está Puerto Real, abandonada por los cuatro costados.

Y lo digo, ya no sólo por la Alcaldesa actual, sino por todos los que han pasado por la alcaldía durante estos últimos años.

Ser Alcalde/Alcaldesa de Puerto Real debe ser como la panacea para muchos políticos ya que aquí llegan, se instalan en el sillón regio y se pegan la vida madre. O sea, toda una declaración de intenciones. Sin más, como el que llega al paraíso cancunés y se pide dos mojitos a la espera de que pasen otros cuatros años y nos vuelvan a prometer el oro y el moro.

Pero dejemos la historia reciente para centrarnos en la actualidad más directa. Una Alcaldesa del PSOE apoyada por los miembros de AXSI y que hasta ahora, lo único que ha hecho por el Pueblo es pintar un paso de peatones en una calle con menos circulación que una enfermedad coronaria. No se explica, ¿ cuatro años para esto?.

Señora Alcaldesa, aparte del paro que sufre esta Real Villa y que usted seguramente no mueva un dedito para evitarlo ya que dirá que no tiene potestad para ello, (bien podría hacer una llamadita a su Jefe en Madrid, que no es ni más ni menos que el Presidente de este país), bien podía dedicarse a poner más bonito mi pueblo y mostrarse más cercana a los ciudadanos que al fin y al cabo son los que le votan.

Y le explico, tan simple como adecentar aceras, cortar malas hierbas que a este paso van a crecer por tantos sitios que no vamos saber que es las Canteras y que es el resto.

Arregle carreteras de baches y pinturas. Pongan orden al tráfico sobre todo de noche, que es cuando más de un ciudadano circula como si estuviera en el París-Dakar, con escapes libres y dando trompos. Pare las bicicletas por las aceras. Ponga unos toldos en la calle la Plaza y no los cuatros toldos que ha puesto y que le ha servido para la foto. Por cierto, ridículo. Construya viviendas sociales, si, de esas que hace más de dos lustros que no se construyen en Puerto Real. Resumiendo, ejerza de lo que es, Alcaldesa de la Real Villa de Puerto Real, tan sencillo como eso y déjese de hacerse fotos para la galería que aquí ya le tenemos calada.

No se convierta en lo que fueron sus antecesores, un parásito en el sillón regio de la Alcaldía.

Salud.

Giovanni

