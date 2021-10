Puerto Real acoge el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross y la Copa de Andalucía de Techno y Raceboard

Puerto Real será escenario este fin de semana de un intenso programa de actividades deportivas de carácter regional. En concreto, este sábado 23 de octubre se disputa el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross en el Río San Pedro, mientras que el Club Náutico El Trocadero acogerá la Copa de Andalucía de Techo 293 y Raceboard durante el sábado y el domingo.

El Campeonato de Andalucía de Piragua Cross es una de las pruebas más vistosas y duras del calendario andaluz de la Federación Andaluza de Piragüismo. Combina dos modalidades deportivas, carrera a pie y el piragüismo.

Esta competición se realiza desde hace varias ediciones en la playa del Río San Pedro y el Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de La Algaida, donde los deportistas realizan, en primer lugar, un circuito en carrera por el interior del parque. En función de la categoría, recorrerán una distancia de 1.800 metros (una vuelta al circuito) o 3.600 metros (dos vueltas al circuito). Posteriormente, tendrán que cubrir una distancia en embarcación individual (kayak o canoa).

Es una prueba bastante atrayente para los deportistas al tener como escenario el Parque de Los Toruños, que ofrece un auténtico espectáculo para los asistentes. Las categorías establecidas van desde infantil a veteranos de 74 años.

El montaje del campo de regatas e infraestructura de la organización comenzaría a partir de las 8.00, para dar luego paso al inicio de las pruebas sobre las 10.00 horas aproximadamente.

Por otro lado, la localidad también acoge la Copa de Andalucía para las Clases Techno 293 O.D. y Raceboard. El evento comenzará con el registro de participantes el sábado desde las 10.00 horas, para dejar paso a las pruebas que se desarrollarán tanto esta jornada como en la del domingo.

Se trata de una regata cerrada e ilimitada que se navegará en distintas clases y divisiones: Raceboard, Techno 293 O.D. Sub 15 para regatistas nacidos en 2007 y siguientes con velas de hasta 6,8 m2.; Techno 293 O.D. Sub 17 para regatistas nacidos en 2005 o siguientes con velas de hasta 7.8 m2.; y Techno 293 O.D. Sub 19 para regatistas nacidos en 2002 o siguientes con velas de hasta 8.5 m2.

La Copa de Andalucía de Techno 293 y Raceboard está organizada por el Club Náutico El Trocadero y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.

