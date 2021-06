Nace el movimiento vecinal “Puerto Real Amable”

También quieren apoyar “las reivindicaciones de la Plataforma Vecinal Río San Pedro, que solicitan mejoras en el transporte público, con tramos horarios en los que se encuentran incomunicados ya sea por falta o fallos de horarios o porque los autobuses pasan de largo. Además, la barriada tiene problemas con el acerado que la rodea y las personas con movilidad reducida lo tienen complicado para poder moverse con facilidad, en los autobuses o no tienen rampa o la tienen pero no funciona”, añaden.

