Los casinos físicos en Europa con más reconocimiento mundial

El juego está considerado una de las primeras manifestaciones de ocio de los seres humanos. Todo comenzó 2600 años antes de nuestra era, con lo que se conoce como el precursor del dado. Era un pequeño hueso del talón de un animal, tallado con cuatro caras.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Pero no fue hasta 1638, cuando abrió sus puertas el primer casino en Venecia, que los juegos de azar comienzan a tomar popularidad. Aunque la gran expansión por Europa llegó en 1856, con el Gran Casino de Montecarlo. Ya para comienzos del siglo XX la fiebre de los casinos había ‘colonizado’ casi todo el mundo. Sin lugar a dudas, una empresa billonaria que atrae a millones de turistas. Si estás pensando en visitar alguno de los miles de casinos que hay en todo el mundo, aquí te contamos cuáles son los que gozan de mayor reconocimiento.

Casino de Baden-Baden

En la Selva Negra alemana, específicamente en la ciudad de Baden-Baden, encontramos uno de los casinos más glamorosos del mundo. Desde 1824, este lugar ha conquistado los corazones de sus visitantes con su estilo palaciego.

No obstante, puede decirse que su gran sello son los majestuosos bosques que lo rodean y, claro está, algunos de los más bellos balnearios de Europa. Así que sus visitantes pueden disfrutar de mucho más que de los juegos en sus lujosos salones. Sin lugar a dudas, el lugar ideal para desconectar. Pero que esto no te engañe. Para poder disfrutar del casino debes vestir adecuadamente, aunque allí mismo te alquilan o venden la chaqueta.

Casino de Barcelona

Este casino es uno de los referentes turísticos de la ciudad de Barcelona, en España. No obstante, como dato curioso, abrió sus puertas en 1978 a 40 kilómetros de dicha ciudad. Y es que las normas de aquellos tiempos impedían a las casas de juegos establecerse en áreas metropolitanas. Pero en 1999 se mudó a su sede actual, en los bajos del Hotel de la Arts de Barcelona.

Actualmente, goza de gran prestigio, no solo por su oferta de juegos sino también por sus espectáculos musicales con artistas de fama mundial. Igualmente es reconocido por ser todos los años una de las sedes del prestigioso European Poker Tour.

Casino de Montecarlo

Si algún casino goza de fama mundial, sin lugar a duda es el de Montecarlo. Situado en uno de los enclaves más exclusivos del viejo continente, se ha convertido en epítome de lujo y diversión. En sus glamorosos salones se han rodado algunas de las películas más famosas de todos los tiempos.

Sus actuales instalaciones datan de 1863, aunque cabe precisar que no es solo un casino. Es todo un complejo turístico que atrae a la mayoría de quienes viajan al Principado de Mónaco. Incluye teatro, ópera y hasta una casa de ballet. Puede decirse que este es el sueño de todo jugador.

Casino de Madrid

En 1836 abrió sus puertas el Real Casino de Madrid, como una Sociedad de Cultura y Recreo. La idea fue impulsada por un grupo de jóvenes que buscaba un club privado, al estilo de los clubes ingleses del siglo XVIII. Aunque no es sino hasta 1910 cuando estrena su actual sede de calle de Alcalá de la capital española. Pero ha mantenido su sistema de membresía, convirtiéndole en uno de los casinos más exclusivos del mundo.

El edificio, de estilo modernista, es considerado Bien de Interés Cultural. Actualmente, gracias a convenios con otros clubes del mundo, sus socios pueden visitarlo libremente. Curiosamente, hasta 1987, no se admitían mujeres. A día de hoy, además de los juegos de casino, sus socios y socias pueden disfrutar de un restaurante con Estrella Michelín.

Casino de Lisboa

Este modernísimo casino está ubicado a orillas del río Tajo, en la capital de Portugal. Fue inaugurado en 2006 como complejo turístico emergente, logrando hasta la fecha más de 2 millones de visitantes por año. De esta manera, no solo ofrece juegos de casinos. Destaca por sus numerosos espectáculos musicales y una gran variedad de eventos culturales de todo tipo.

Esto es posible gracias a su majestuoso Auditorio dos Oceanos, de fama mundial. Pero el moderno edificio de líneas vanguardistas también alberga varios bares y restaurantes que se ajustan a los gustos más diversos y exquisitos, para que tu experiencia sea única y memorable.

Casino Napoleón de Londres

Si vas a Londres, debes conocer este pequeño casino. Está ubicado en el corazón de Leicester Square, bajo el nivel del suelo. Sorprende que para estar en Inglaterra no sea tan exclusivo como los otros casinos de esta guía. Pero sí es muy acogedor y el servicio es de primera. Además, con más de 30 años de actividad, destaca como una de las salas de juegos originales del West End. A esto se debe su aspecto clásico, de tejas negras y alfombra roja.

No obstante, lo más curioso y atractivo del Casino Napoleón es que ofrece un seguro para los jugadores de blackjack, en todas las manos. También cuenta con un excelente restaurante.

Casino de Venecia

Como ya hemos adelantado, este es el primer casino del mundo. Fue fundado en 1638 y aún se mantiene activo en la ciudad que le da su nombre. Razón más que valedera para ser uno de los principales reclamos turísticos de la que se conoce como La Reina del Adriático.

Pero recodemos que el casco histórico de Venecia es Patrimonio de la Humanidad. De tal manera que, para expandirse, no puede comprar las estructuras vecinas y derribarlas, como sucede en Las Vegas. Incluso, ni siquiera puede remodelarlas. Por esto, se ha visto obligado a expandirse por la ciudad con dos sucursales.

Ca ‘Vendramin Calergi

Este es un magnífico palacio de estilo renacentista que data del siglo XV, popularmente llamado ‘el Dux’. Con su inmejorable ubicación, sobre el Gran Canal, se convirtió en 1959 en el edificio central de Casino de Venecia. Por ser un palacio real, esta sede ofrece a sus visitantes un ambiente clásico y formal.

Lo que sin dudas es otro atractivo para los millones de turistas que llegan a la ciudad cada año. Pero igualmente es conocido por realizar anualmente campeonatos internacionales de Chemin de Fer, una variante del baccarat.

Conclusión

Definitivamente los casinos físicos nos ofrecen la majestad, el glamur y la historia que no pueden ofrecer las versiones online. No obstante, de estos últimos valoramos la cantidad de juegos nuevos de casino que ofrecen constantemente a sus usuarios. Otros casinos que no debes dejar de visitar son el St. Moritz de Suiza y el Ritz club Casino, del Reino Unido.

PUBLICIDAD