La Plataforma Vecinal Río San Pedro denuncia “la ineficacia del Ayuntamiento de Puerto Real”

“Al comprobar que los operarios municipales no hicieron su trabajo, la mañana del sábado fueron los propios vecinos los que tuvieron que hacer dicha limpieza para poder trabajar en la parcela y colocar los adornos que se llevan preparando desde hace tres meses. Tenemos la sensación de pagar impuestos de Holanda y no recibir servicios”, finalizan.

