Hallan sin vida a un hombre de Puerto Real tras la alerta del bar que frecuentaba

Los vecinos de la Barriada de Las Palmeras de Puerto Real aún se muestran atónitos a lo ocurrido en la tarde de este martes en uno de sus bloques.

Y es que allí se personaron efectivos de la Policía Local y Policía Nacional tras la alerta de la posible desaparición de un hombre. Dicho aviso tuvo su origen en el bar habitual de esta persona, cuyos dependientes se habían percatado de la ausencia desde hacía varios días.

En sus redes sociales, el bar Ñakalera, ha explicado lo sucedido: “Un Viernes cualquiera mediodia… no se que hora es…. nos dice adiós un cliente, sin saber que iba a ser la última despedida. Por la tarde lo echamos de menos para la merienda, Sabado para desayuno no viene… bueno, se habra quedado descansando y se habra levantado mas tarde…. Sabado almuerzo vuelve a no venir…. le escribimos… no nos contestaba.. Le llamamos… nada…. sin respuesta. Hoy hemos ido a su casa… lo hemos llamado al móvil y sonaba dentro de su casa…. pero no abría la puerta..”

Extrañados, los miembros del local dieron aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que inmediatamente acudieron a la vivienda habitual del vecino. Después de acceder a la misma, allí se encontrarían con el triste desenlace.

“Que pena que nadie lo había echado en falta desde el viernes….. Clientes que se convierten en amigos…. y casi en familia. Esperamos que estés junto a tu Hermana y tus Padres como tanto deseabas. Estés donde estés acuérdate de nosotros”, finalizaban los miembros del bar.