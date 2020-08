El Puerto de Santa María ha acogido en los últimos la 49ª Semana Náutica, donde el CN El Trocadero ha tenido varios representantes completando una gran regata.

Así, Francisco Bolaños ha ocupado el segundo puesto en la clase Láser Radial, destacando además las actuaciones de Iván Páez en Láser 4.7 y Juan Diego Diego Velázquez y Fiona Wulff-Ullner en la clase Optimist.

Tercer día de excelencia en la bahía de Cádiz para despedir a las cuatro clases de vela ligera que han competido durante las tres primeras jornadas de la 49ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María.

Nunca es fácil organizar a una flota de Vela Ligera tan numerosa como la que participa en la Semana Náutica de El Puerto de Santa María desde hace ahora cuatro años y en esta edición aún lo es menos, atendiendo a los protocolos de detección y prevención frente al Coronavirus Covid-19.

De esta forma y para garantizar la seguridad de todos, la organización dispone además de controles de temperatura y estancias convenientemente separadas, una salida al río desde la rampa del RCN de El Puerto por turnos de clubes, al objeto de evitar las aglomeraciones de unos deportistas ansiosos por echarse al mar. Una vez en el agua, los regatistas pueden quitarse la mascarilla a bordo de sus barcos individuales y sentirse algo más libres para navegar como si nada ocurriese, si ya antes la Vela era sinónimo de libertad este año lo es un poco más sin duda.

En cuanto a los resultados, la joven Patricia Bañez se confirma campeona absoluta y fémina Sub 16 en la clase Optimist. La regatista del RCMT Punta Umbría consigue una amplia renta sin que su principal rival en el objetivo, el joven Arturo Arauz del CN Puerto Sherry, haya podido hacer nada por evitarlo. El defensor del título firma el subcampeonato absoluto y consigue el título masculino validando un tercero en esta jornada final. Completa el podio la joven Adriana Serra, del RCMT Punta Umbría, que sale por la puerta grande como ganadora de la prueba que ha puesto fin a la regata. Los campeonatos Sub 13 se confirman también a manos de Rodrigo Luis González del CDN Punta Umbría, que firma un meritorio séptimo puesto en la general, y de Alba Moreno, del CR Madrid, desde la décimo sexta plaza absoluta. Entre los más pequeños -categoría Sub 11- los ganadores son Mar Infante, integrante del equipo del RCMT Punta Umbría, y Javier Soto del CN Puerto Sherry.

Golpe de efecto de la tripulación de Fernando y Carlos Flethes en la clase 420, donde los regatistas del CN Puerto Sherry acceden in-extremis al primer puesto para proclamarse campeones de la Semana Náutica y la Copa de Andalucía. Como ya adelantábamos el día anterior, el desenlace en esta clase no iba a ser fácil y para resolver de su lado, los hermanos Flethes se valen de la última victoria que es la que les permite resolver a su favor el empate con la tripulación de Lucía Páez y Ángela Merello, subcampeonas absolutas y campeonas femeninas. Completa el podio la tripulación del RCN de El Puerto de Santa María formada por Felipe Sánchez y Pablo López.

Carlos de Bricio pone su nombre al título de campeón de la Semana Náutica en la clase Patín a Vela y une este título al de campeón de Andalucía conseguido hace unas semanas. El regatista del CN Sevilla se despedía con dos segundos pero se vale de las rentas y la falta de regularidad de sus rivales para confirmarse ganador. Le siguen a uno y cinco puntos José Vicente Climent, ganador de las dos pruebas finales, y Ramon Calero, ambos representando al RCN de El Puerto de Santa María. Los patines andaluces serán los anfitriones del Campeonato de España de Patín que se celebra en aguas de la bahía gaditana la semana que viene.

Tampoco hay sorpresas en Láser Radial, clase en la que gana Alfonso Moreno, del CR Madrid. Dos segundos le han valido al visitante para vencer holgadamente sobre Francisco Manuel Bolaños (CN El Trocadero) imbatido en la jornada final, y Jesús Parejo, del CN Sevilla, segundo y tercero, respectivamente. Entre las niñas vence Lucía Van Stuivenberg, del CN Elcano, regatista que aprovecha además para subir un puesto y quedarse a las puertas del podio absoluto.

Impecable victoria de Juan José Fernández en Láser 4.7, donde el regatista del CM Almería gana seis de las ocho pruebas con dos segundos en el resto. Fernández, regatista Sub 16, se impone a “sus mayores” y compañeros de club, los Sub 18 Adriano Giménez y Eduardo Percelay, que le acompañan por este orden en el cajón de ganadores.

Por último, la flota de Láser Standard era una de las que más trabajaba hoy con tres pruebas, que han supuesto como único cambio el bronce para el deportista del CD Flota Snipe de Cádiz, Carlos Corral, que sube un puesto para acompañar en el podio al onubense Guillermo Flores y al portuense Arturo Martínez, flamantes campeón y subcampeón llevando a su equipo ‘Clínica Frontela Injerto Capilar’ hasta el top de la regata. Meritoria actuación la de Corral, deportista de categoría Grand Master que ganaba una de las pruebas de la despedida con las otras a manos de Flores y de Martínez.

Tras la regata se celebró la primera entrega de trofeos de la Semana Náutica en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto al que solo asistían los ganadores y que contó con la presencia de la concejal de deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos; el presidente del comité organizador de la regata, José María Escribano; Miguel Mena, vicepresidente del club, Santiago Villagrán, y Kiko Sánchez-Prieto, presidente de la AECIO y director de la Escuela de Vela del club portuense.

