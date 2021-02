El PSOE Puerto Real lamenta “el abandono que la Junta de Andalucía tiene hacia los puertorrealeños”

El PSOE de Puerto Real ha cuestionado la gestión que “la Junta de Andalucía, de PP y Ciudadanos, está llevando a cabo con el Coronavirus, que tiene completamente abandonado al pueblo de Puerto Real, lo que conlleva que la incidencia activa no revierta” y “lleve al cierre del municipio pese a que el PSOE lleva solicitando medidas al ente autonómico para revertir esta situación a la que hacen oídos sordos”.

“Ya conocemos que la Junta tiene superávit en sus cuentas, por lo que ese dinero lo podrían haber destinado a realizar mas ‘diques de contención frente al COVID-19’. En un año como este no se puede celebrar dicho remanente, como están haciendo, ya que significa que las políticas activas del Gobierno Autonómico no se están llevando a cabo y no llegan a la ciudadanía, en este caso a los puertorrealeños y puertorrealeñas”, declara el Secretario General, Carlos Salguero.

Insisten los Socialistas una vez más en “la necesidad urgente de que se instale el punto covid y el cribado masivo para detener el contagio. No es de recibo que la pasada semana contestasen a la alcaldesa desde la Delegación de Sanidad negando con palabras bonitas llevar a cabo este cribado masivo que ayudaría a detectar asintomáticos y frenar los contagios entre puertorrealeños y puertorrealeñas. No se entiende la negativa a llevarlo a cabo, aunque quizás -insisten en el PSOE-, se trate del color político del Gobierno de Puerto Real”.

“Queremos que la Junta colabore con el Ayuntamiento de Puerto Real, con los ayuntamientos que no son de su color político. En este municipio nos sentimos abandonados por parte de la Junta, tanto a nivel institucional como a nivel de comerciantes y hosteleros, ya que las ayudas que han prometido han quedado en meras declaraciones debido a que no están llegando a los pequeños empresarios de Puerto Real, que lo necesitan y que se ven ahogados”. Pese a todo, el PSOE insiste en que seguirá trabajando “de manera incansable para que lleguen las ayudas a todo el que lo necesite, para que nadie se quede atrás”, finalizó Salguero.

Además, la propia Alcaldesa, Elena Amaya, ha pedido en la mañana del lunes que “la Junta de Andalucía se implique, aquí no se puede ver el color político ni hacer política con una pandemia que está costándoles la vida a muchas personas y desamparando, por parte del Gobierno Autonómico, a muchas personas que sustentan la economía del municipio, que es el primordial y no puede verse en esta incertidumbre”.

FUENTE: PSOE Puerto Real

