El PSOE Puerto Real considera “una tomadura de pelo” la carpa instalada por la Junta en el Centro de Salud

Los Socialistas de Puerto Real afirman que la Junta de Andalucía “no ha concedido aún nada de lo que el PSOE ha reclamado oficialmente al ente autonómico, como son el punto covid y el cribado masivo para frenar el contagio del coronavirus en el municipio”, considerando que la carpa que han colocado “no es lo que necesita Puerto Real”.

“El lunes 8 comenzará a darse uso a esa carpa que la Junta ha colocado en Puerto Real, pero nadie ha comunicado a la Alcaldesa, que es la interlocutora oficial con los vecinos y vecinas para qué se usará dicha instalación y con que fines, por lo que el concejal socialista, responsable municipal del área de Salud, Pedro Olmedo, se reunirá con un responsable de la Junta de Andalucía para trasladarle que lo que de verdad hace falta para hacer frente a la incidencia de contagios y dar una respuesta eficaz es lo que se ha solicitado de manera seria, el punto covid y el cribado masivo”.

“Por desgracia, y al estarlo dilatando en el tiempo por capricho único de la Junta del Partido Popular y Ciudadanos, hace que más gente asintomática pueda seguir contagiando en nuestro municipio y no revertir los datos ya que no se conoce quien, sin síntomas está transmitiendo el virus. Sin embargo, colocan una carpa para que los contagiados o las personas con síntomas se hagan allí las pruebas y no entren al recinto físico, un simple lavado de imagen para aparentar gestión”, apuntan desde el Grupo Socialista.

Insisten desde el PSOE, para finalizar, que “es importante tomarse esto en serio y la Junta está dando la espalda a Puerto Real y tomando el pelo, ya no solo al Ayuntamiento, sino a todos los vecinos y vecinas haciéndoles creer que con una carpa se puede solucionar algo que es un problema grave que causa perjuicios a una población entera que tiene comercios, bares y demás economía de la que dependen muchas familias”.

FUENTE: PSOE Puerto Real

