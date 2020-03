El Partido Popular de Puerto Real ha mostrado su “disconformidad con los 1.730 días sin presupuestos Municipales por parte de los anteriores equipos de gobierno y el actual formado por el PSOE y Andalucistas”.

“La última vez que se aprobaron unos presupuestos en el Ayuntamiento de Puerto Real fue el 27 de julio de 2.014 en Pleno Extraordinario, aprobados con los únicos votos de los Andalucistas y Cper, desde entonces no ha vuelto a suceder nada similar. Y desde el 1 de enero de 2.015 han pasado ya 1.730 días sin que en nuestro municipio tengamos unos presupuestos ajustados a la realidad de cada año, porque ni hubo presupuestos para el 2.015 ni los hubo para 2.016, 2.017, 2.018 y 2.019 y parece cada vez más improbable que los haya para 2.020, al menos de manera inminente”.

Vicente Fernández, portavoz del Partido Popular, admite su “preocupación” y afirma que sin presupuesto “no hay proyecto político. Necesitamos unos presupuestos ajustados a la situación actual, una ciudad sin presupuestos es una ciudad sin proyecto”.

“Desde el Partido Popular ponemos la voz de alarma, ya que la legislatura hace ya casi 10 meses que comenzó y aún no hay ni un triste borrador. Cabe recordar al PSOE que ya ellos en la anterior legislatura reclamaban unos presupuestos, les recordamos que estamos ya en el mes de marzo, ¿para cuándo?”.

“Lo ocurrido en todos estos años no puede volver a suceder. No se pueden volver a prorrogar los presupuestos de 2014 con los problemas económicos que conlleva para un municipio que mantiene una gran deuda. De hecho, para la alcaldía esto ha supuesto un desafío en cuanto a estabilidad presupuestaria, pues por la falta de presupuestos, las pocas medidas que se han podido llevar a cabo para mantener cierta estabilidad han tenido que ser modificaciones que solo prolongan en el tiempo la sangría económica que padece el Ayuntamiento de Puerto Real”, afirma Fernández.

“A efectos prácticos, la elaboración de un Presupuesto Municipal no deja de ser un proyecto político. Pero no contar con él conlleva riesgos. Además impide explicar al ciudadano en qué se gasta su dinero. La ausencia de un presupuesto dificulta que se puedan cubrir los gastos habituales de una administración pública de este tipo. En esencia, los problemas de tesorería se agravan si a 1 de enero no hay presupuestos aprobados para ese año”.

“Desde el PP Puerto Real esperamos que, más pronto que tarde, este Equipo de Gobierno presente unos presupuestos y podamos debatirlos y enmendarlos para así poder empezar a trabajar con unas cuentas actualizadas a 2020, que sin duda benefician a la ciudadanía de Puerto Real”, ha finalizado.

FUENTE: PP Puerto Real

