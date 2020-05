El Comité Intercentros de Navantia no ha aceptado la propuesta realizada por el Comité de Seguimiento de Reactivación de la Actividad el pasado 6 de Mayo. Una decisión que se ha tomado tras escuchar la presentación de la misma, ya que la representación legal de los trabajadores considera que “partiendo del acuerdo de que no se iba a tratar la incorporación de la plantilla a los centros hasta dos semanas después del levantamiento del estado de alarma, manifiesta que NO es aceptada dicha propuesta hasta que al menos por esta parte se compruebe que quedan garantizada la salud y los intereses de todas las personas trabajadoras, con las mejores alternativas que la disposiciones legales ofrecen para la gestión de este entorno”.

Al comunicado, al que ha tenido acceso Puerto Real Hoy, el Comité Intercentros insiste en que “el Trabajo a Distancia debe ser la medida preventiva preferente para hacer frente a los riesgos implícitos en esta pandemia, tal como indican los Reales Decretos publicados desde el pasado mes de marzo. El Trabajo a Distancia debe quedar regulado cuanto antes e independientemente de que la figura del Teletrabajo recogida en Convenio se desarrolle en la Comisión de Productividad. Exigimos a la Dirección de la Empresa la presentación de una propuesta de Trabajo a Distancia en Navantia durante la crisis COVID-19 que garantice todos y cada uno de los derechos de las personas trabajadoras”.

“No aceptamos que la conciliación laboral y familiar no se planifique teniendo en cuenta todos los escenarios posibles de esta crisis en la que vivimos, la cual puede afectar a un periodo de tiempo más allá del año e incluso cambiar el entorno familiar, cuyo efecto debería verse reflejado en la Comisión de Igualdad”, señalan, al mismo tiempo que también manifiestan que no aceptan “la recuperación horaria propuesta por la dirección”.

“Siendo de nuestro interés finalizar cuanto antes el desarrollo del Convenio firmado a través de las Comisiones acordadas, comunicamos que los calendarios de éstas no deben compensar ahora el retraso acumulado provocado por la decisión de la Dirección de la Empresa de no darle sentido de mesa de trabajos y no compartir información que facilitase la toma de decisiones y la realización de propuestas. Instamos no solo a retomar las Comisiones abiertas sino a que se inicien todas las Comisiones pendientes de apertura según lo acordado convenio colectivo. Para el buen fin de las negociaciones proponemos que se comunique orden del día por ambas partes con antelación suficiente para poder estudiar los temas a tratar. Avanzar en las negociaciones con la intención de llegar a un preacuerdo que se le pueda trasladar a las plantillas avanzando así en el articulado de convenio. Dada la situación y la necesidad de abordar lo anterior, hay asuntos que entendemos deben ser pospuestos hasta la finalización de lo recogido con anterioridad, refiriéndonos en particular a la Comisión Mixta Paritaria para la interpretación del complemento de jubilación”, insisten.

“Si la Dirección de la Empresa toma decisiones relativas a la reincorporación del personal, sin atender previamente todas nuestras reivindicaciones anteriores, nos veremos en la obligación de utilizar todas y cada una de las competencias concedidas por Ley para velar activamente por el cumplimiento absoluto, tanto del Protocolo elaborado por esta Comisión de Seguimiento como de todas y cada una de las prescripciones gubernamentales, que tratan de garantizar la salud de las personas trabajadoras y su entorno. Se hará especial hincapié en que cualquier tipo de comunicación para la reincorporación se deberán de hacer de manera nominal y por escrito, y en el caso en particular de los TES se atenderá a las indicaciones de las autoridades sanitarias y lo recogido en el protocolo de Navantia”, explican.

“Ponemos en duda la capacidad de la Dirección de la empresa para gestionar esta crisis desde el primer momento, remitiéndonos tanto a los hechos como a las decisiones e intenciones presentadas a esta representación de los trabajadores, en la cual incluso queda en duda la prioridad de la salud en la gestión de esta crisis de pandemia. Esta representación de trabajadores anticipa que en ningún caso va a admitir que se nos asigne un rol de cómplice en la gestión del impacto COVID-19 en Navantia. Debido a la situación provocada por la pandemia del virus COVID-19 relativo al impacto del estado de alarma en la empresa, manifestamos que cualquier medida de carácter excepcional que se plantee tanto por la parte Sindical como por la parte de la dirección debe de ser tratada en la comisión de seguimiento junto con las valoraciones de los comités de emergencia de cada centro”, finalizan, recordando que el próximo encuentro entre las partes será el 13 de Mayo.

