El Ayuntamiento colaborará en la acción de limpieza y plantación de especies autóctonas que llevará a cabo el colegio La Salle en Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Medio Ambiente, tiene previsto colaborar los próximos días 17 y 19 de enero en la acción de limpieza colectiva de Las Canteras que llevará a cabo el colegio La Salle-Buen Consejo de la localidad. La actividad se complementará con la plantación de árboles autóctonos.

Se comenzará a las 10:00 horas siendo las instalaciones de Reflejo Verde el punto de encuentro. Posteriormente los participantes se desplazarán al Patio de los Villates.

La actividad será llevada a cabo por un grupo de 26 alumnos y alumnas procedentes de España, Grecia, Italia y Portugal que participan en el proyecto europeo ERASMUS+, llamado LECLIC (Living in the Era of Climate Change), y su respectivo profesorado.

Durante tres años el alumnado de los cuatro países ha estudiado el cambio climático y su relación con el actual estilo de vida, de manera que se puedan tomar acciones para mitigarlo y avanzar en la concienciación y desarrollo sostenible.

Esta propuesta es una acción altamente significativa para el aprendizaje de este alumnado porque les va a permitir conocer directamente la relación que tiene el medio ambiente con el cambio climático y el impacto que provocan las malas prácticas en el medio natural (en el caso de los residuos). También va a tener la oportunidad de analizar y debatir la situación y las medidas que tanto individual como colectivamente se pueden aplicar.

La limpieza se apoyará con personal y material del Proyecto Aulas Libera de SEO/BirdLife, y la repoblación con los jardineros municipales. Las especies que se van a sembrar son pinos piñoneros, acebuches, algarrobos, lavanda, encina y madroños.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

